AMD впервые обошла Intel по стоимости акций и вошла в десятку компаний с наибольшей рыночной стоимостью
Компания Advanced Micro Devices (AMD) по состоянию на 17 июля вошла в десятку крупнейших компаний по рыночной стоимости, опередив SK Hynix и Micron. AMD занимает 8-е место с рыночной стоимостью $64,462 млрд. Удачный запуск процессоров на микроархитектуре Zen во всех сегментах рынка и дальнейшее значительное повышение производительности продуктов с переходом на более совершенный техпроцесс привело к росту рыночной стоимости и акций компании. Вчера, 22 июля, стоимость акций AMD побила сразу несколько рекордов: стоимость акций превысила $60 и составила $61,41, впервые опередив по стоимости акции компании Intel, прогресс которой в разработке высокопроизводительных процессоров в последние годы затягивается. Однако это не мешает Intel держаться на 3 позиции рейтинга с рыночной стоимостью $254,04 млрд.
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Стоимость акций американской технологической компании Nvidia выросла примерно на 70% в этом году, что позволило Nvidia опередить Intel по рыночной стоимости в начале июля и стать третьей по величине полупроводниковой компанией в мире после TSMC и Samsung Electronics.
Компания по производству полупроводников с самой высокой рыночной стоимостью в мире — TSMC. Цена акций TSMC продолжает расти, увеличивая рыночную стоимость компании. Исходя из цены закрытия 17 июля, рыночная стоимость TSMC составляет $322,71 млрд. Несмотря на глобальную пандемию, оборот TSMC в первой половине этого года вырос на 35,2%, а прибыль — на 85,6%, чем за аналогичный период прошлого года. В первой половине этого года на 7-нм техпроцесс приходилось до 35% выручки TSMC. TSMC с оптимизмом смотрит в будущее, ожидая, что во втором полугодии производство по 5-нм техпроцессу увеличит доходы компании.
После TSMC следует Samsung Electronics, рыночная стоимость которой составила 17 июля около $303,25 млрд. Стоит отметить, что Samsung Electronics — огромная компания. Помимо полупроводников, Samsung производит дисплеи, мобильные телефоны, телевизоры, бытовую технику, коммуникационное оборудование и множество другой техники.
Рыночная капитализация Qualcomm 17 июля составила $103,752 млрд. Компания заняла седьмое место в мире. Qualcomm понесла некоторые потери, потеряв заказы Huawei в ходе торговой войны между США и Китаем.
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Распределение компаний по рыночной стоимости на 17 июля:
- TSMC - $322,71 млрд.
- Samsung - $303,25 млрд.
- Intel - $254,04 млрд.
- Nvidia - $250,997 млрд.
- Broadcom - $125,767 млрд.
- Texas Instruments - $122,881 млрд.
- Qualcomm - $103,752 млрд.
- AMD - $64,462 млрд.
- Micron - $54,961 млрд.
- SK Hynix - $50,29 млрд.
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