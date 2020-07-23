Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Advanced Micro Devices (AMD) по состоянию на 17 июля вошла в десятку крупнейших компаний по рыночной стоимости, опередив SK Hynix и Micron. AMD занимает 8-е место с рыночной стоимостью $64,462 млрд. Удачный запуск процессоров на микроархитектуре Zen во всех сегментах рынка и дальнейшее значительное повышение производительности продуктов с переходом на более совершенный техпроцесс привело к росту рыночной стоимости и акций компании. Вчера, 22 июля, стоимость акций AMD побила сразу несколько рекордов: стоимость акций превысила $60 и составила $61,41, впервые опередив по стоимости акции компании Intel, прогресс которой в разработке высокопроизводительных процессоров в последние годы затягивается. Однако это не мешает Intel держаться на 3 позиции рейтинга с рыночной стоимостью $254,04 млрд.

реклама

Стоимость акций американской технологической компании Nvidia выросла примерно на 70% в этом году, что позволило Nvidia опередить Intel по рыночной стоимости в начале июля и стать третьей по величине полупроводниковой компанией в мире после TSMC и Samsung Electronics.

Компания по производству полупроводников с самой высокой рыночной стоимостью в мире — TSMC. Цена акций TSMC продолжает расти, увеличивая рыночную стоимость компании. Исходя из цены закрытия 17 июля, рыночная стоимость TSMC составляет $322,71 млрд. Несмотря на глобальную пандемию, оборот TSMC в первой половине этого года вырос на 35,2%, а прибыль — на 85,6%, чем за аналогичный период прошлого года. В первой половине этого года на 7-нм техпроцесс приходилось до 35% выручки TSMC. TSMC с оптимизмом смотрит в будущее, ожидая, что во втором полугодии производство по 5-нм техпроцессу увеличит доходы компании.

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все 8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

После TSMC следует Samsung Electronics, рыночная стоимость которой составила 17 июля около $303,25 млрд. Стоит отметить, что Samsung Electronics — огромная компания. Помимо полупроводников, Samsung производит дисплеи, мобильные телефоны, телевизоры, бытовую технику, коммуникационное оборудование и множество другой техники.

Рыночная капитализация Qualcomm 17 июля составила $103,752 млрд. Компания заняла седьмое место в мире. Qualcomm понесла некоторые потери, потеряв заказы Huawei в ходе торговой войны между США и Китаем.

реклама

Распределение компаний по рыночной стоимости на 17 июля: