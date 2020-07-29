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Неутешительный тренд роста стоимости видеокарт продолжится в третьем квартале этого года. Обычно на осень приходится пик производства и продаж графических ускорителей, однако в процессе обсуждения ожидаемого плана производства для формирования цепочки поставок, NVIDIA уведомила партнеров, что поставки графических процессоров в третьем квартале будут ограничены. По сравнению с предыдущим кварталом, с августа по октябрь NVIDIA планирует отгрузить не более 70% графических ускорителей. Это значительное снижение поставок, которое может существенно увеличить цены на видеокарты.

В новостях не раскрыта причина резкого сокращения поставок графических процессоров. Тем не менее, в предыдущих публикациях говорилось, что производство видеокарт серий GTX 16XX и RTX 20XX постепенно прекращается. В сентябре должно начаться активное производство видеокарт RTX 3000-серии. Новые видеокарты будут использовать совершенно новую архитектуру Ampere, и производственные мощности должны быть заранее подготовлены для массового производства.

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По некоторой информации, производство чипов NVIDIA для графических ускорителей нового поколения задерживается, что приведет к задержке появления видеокарт Ampere на рынке. В настоящее время компании NVIDIA не хватает производственных мощностей для достижения запланированных объемов производства видеокарт Ampere. Это объясняет форсированное сворачивание производства видеокарт предыдущего поколения. График производства Ampere может быть сдвинут на один месяц, в этом случае первые видеокарты RTX 3000-серии появятся только в октябре.

AMD не спешит с анонсом своих видеокарт следующего поколения. Главный конкурент RTX 3000-серии в лице Big Navi появится только к концу 2020 года. По информации инсайдеров, AMD столкнулась с еще большими проблемами — инженеры компании не могут попасть на производственные площадки, чтобы утвердить окончательный дизайн печатной платы видеокарт следующего поколения. С трудом идет разработка и драйверов для новых видеокарт. Поэтому, несмотря на задержки, NVIDIA все еще сохраняет преимущество в несколько месяцев.

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У AMD проблемы с разработкой видеокарт RDNA2 — дизайн печатной платы все еще не готов