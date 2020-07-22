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Информации о видеокартах следующего поколения NVIDIA и AMD достаточно мало. Ни одна из компаний не поделилась какими-либо официальными подробностями о своих будущих продуктах. Однако, если интернет достаточно часто наполняют слухи о видеокартах NVIDIA Ampere, то о видеокартах AMD новостей гораздо меньше, а порой и вообще нет. И это имеет свои причины. Если NVIDIA с большой вероятностью выпустит линейку видеокарт RTX 3000 Ampere в начале осени этого года, то у AMD с производством все не так гладко.

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Пользователь портала Chiphell.com, скрывающийся под псевдонимом wjm47196, поделился последней информацией о видеокартах AMD следующего поколения. Рейтинг доверия wjm47196 достаточно высок, пользователь неоднократно публиковал достоверную информацию о различных продуктах задолго до их появления.

Со слов wjm47196, в настоящее время для видеокарт AMD на базе графического чипа Navi 2X даже не утвержден дизайн печатной платы, поэтому все слухи о производительности новых видеокарт AMD являются ложью. Из-за эпидемической ситуации инженеры AMD не могут посетить заводы в Китае, поэтому разработка новых видеокарт задерживается, но сроки выпуска видеокарт все еще остаются неизменными. Выход новых видеокарт AMD запланирован на 4 квартал 2020 года, но в складывающейся ситуации к 4 кварталу могут быть подготовлены только первые образцы видеокарт, начало массового производства и поставок маловероятно.

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AMD может изготовить печатные платы на небольшой фабрике в Маркеме, но этого недостаточно для того, чтобы окончательно закончить процедуру утверждения дизайна печатной платы и начать крупномасштабное серийное производство. Один из образцов платы был отправлен в Шанхай, но пока инженеры AMD не попадут на завод, работа не сможет сдвинуться с места. Драйвера для видеокарты также еще не доработаны.

Кроме этого wjm47196 подтвердил, что у NVIDIA все идет по плану и выпуск видеокарт Ampere должен состояться в сентябре.