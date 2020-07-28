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Первые настольные APU нового поколения были представлены AMD неделю назад. Гибридные процессоры уже доступны для сборщиков готовых систем, а некоторые магазины осуществляют продажу и розничным покупателям, несмотря на запреты и ограничения. Данных о производительности APU Renoir пока не так много, но, учитывая все особенности и улучшения в архитектуре, новые модели Ryzen 4000G — большой шаг вперед для компании AMD. Первые тесты показали отличную производительность процессора и встроенной графики, но насколько 7-нм Vega нового поколения быстрее предшественника в Ryzen 3000G Picasso.

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Автор техно-блога TechEpiphany, получив свой экземпляр Ryzen 7 PRO 4750G, уже успел сделать множество тестов гибридного процессора. Новинка показала отличную производительность в GTA V и Death Stranding. Теперь дело дошло до прямого сравнения новой модели с флагманом предыдущего поколения Ryzen 5 3400G. Тут многих может ждать разочарование.

Энтузиаст протестировал оба процессора в Rocket League, Assassin’s Creed Origins, The Witcher 3, Resident Evil 3, Death Stranding. Все игры были запущены в разрешении 1080p, в некоторых проектах масштабирование разрешения было снижено до 80%. Настройки графики варьировались от низких до высоких, Ryzen 7 PRO 4750G работал в паре с DDR4-4133, а Ryzen 5 3400G — с DDR4-3200.

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В результате оказалось, что преимущество встроенной графики в Renoir не настолько велико, как хотелось бы. В среднем прирост составляет 15-17%. В абсолютных величинах это 5-10 кадров в секунду. С одной стороны существенная разница, но стоит ли она значительных затрат на покупку B550 материнской платы и быстрого комплекта памяти. Пользователям, которые рассматривают покупку APU Ryzen только для игр, возможно придется лишний раз подумать о целесообразности переплаты. Процессорная часть новых APU Renoir однозначно на голову выше предыдущего поколения, но встроенная графика все-таки не так далеко ушла вперед, продемонстрированное преимущество получено в основном за счет более быстрой памяти. Разгон Vega 11 до 1500-1700 МГц может переломить ситуацию.

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Зависимость производительности встроенной графики Ryzen 7 PRO 4750G от частоты оперативной памяти также была исследована TechEpiphany в The Witcher 3. Разница между DDR4-3200 и DDR4-4400 составила до 8 кадров в секунду. Фактически это и есть преимущество нового APU в тесте выше. Комплект памяти с частотой 4133-4400 МГц более чем в два раза дороже модулей 2400-2666 МГц, которые зачастую без проблем разгоняются до 3200 МГц.





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Необходимо больше тестов с расширенной статистикой по редким и очень редким событиям. Большое тестирование недавно было опубликовано корейским порталом Gigglehd.com, однако его результаты довольно неоднозначны. Также на данный момент не найден предел разгона 7-нм встроенной графики Vega.