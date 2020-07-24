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Гибридные процессоры AMD Renoir уже заполняют склады магазинов. Компанией AMD было представлено 12 моделей APU Ryzen в различных категориях. На этот раз линейка расширилась и потребителям стали доступны процессоры с 4, 6 и 8 ядрами, встроенной графикой с 6, 7 и 8 вычислительными блоками. К сожалению, в новой линейке APU не нашлось места встроенной графике Vega с 11 вычислительными блоками. Однако в APU Renoir встроенная графика основана на более совершенном 7-нм техпроцессе, что позволило значительно увеличить частоты графического чипа. По предварительной информации увеличение частот позволило Vega 8 опередить Vega 11 предыдущего поколения.

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Первые тесты гибридных процессоров уже появились в сети. Корейский портал Gigglehd.com провел большое тестирование трех богатырей Ryzen Renoir и сравнил их с APU Picasso прошлого поколения, текущей линейкой настольных процессоров Ryzen Matisse и Matisse Refresh, а также процессорами конкурента в лице Intel Core i3-10100 и Core i5-10400. Для тестирования было выбрано множество различных тестовых пакетов, но наибольший интерес представляет производительность встроенной графики новых гибридных процессоров. Со слов авторов статьи в их распоряжении было не так много времени, чтобы воспользоваться главным преимуществом процессоров Renoir — возможностью работать с памятью DDR4-4400 при синхронном режиме внутренней шины Infinity Fabric. Поэтому тестирование ограничилось использованием оперативной памяти с эффективной частотой 3200 МГц. Авторы не раскрыли подробности настроек памяти для разных APU, результаты, отмеченные GM (Game Mode), соответствуют частоте оперативной памяти 3200 МГц и 2 ГБ выделенной под нужды GPU памяти. Остальные результаты, видимо, получены для частоты памяти 2666 МГц.

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Среди тестовых приложений присутствовал 3DMark и игры: League of Legends, Overwatch, PUBG и Rainbow Six Siege. Тестирование проводилось при различных настройках графики и в разных разрешениях, рассмотрим результаты, полученные при максимальных и минимальных настройках в разрешении 1920x1080 для APU Ryzen поколений Picasso и Renoir. Производительность встроенной графики процессоров Intel находится на низком уровне, что и так всем известно. Огромное количество тестовых результатов можно увидеть в оригинальном материале Gigglehd.com.

Новинки показали хорошую производительность. В тестах 3DMark Ryzen 3 4350G догнал Ryzen 5 3400G по GPU Score — 6 вычислительных блоков Vega на частоте 1,7 ГГц оказались близки по производительности к 11 блокам, работающим на частоте 1,25 ГГц. Vega 8 APU Renoir оказалась на 15…20% быстрее Vega 11 APU Picasso.

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В League of Legends все APU показали себя достойно. Средний FPS даже на максимальных настройках превышал 100 кадров в секунду. А вот в Overwatch ситуация изменилась, на высоких настройках ни одна модель не смогла показать средний FPS на уровне 60 кадров в секунду. На низких настройках качества графики лидерами оказались APU прошлого поколения. Ryzen 3 3200G и Ryzen 7 4750G показали одинаковый FPS, а Ryzen 5 3400G с Vega 11 оказался на 6% быстрее. В PUBG ситуация еще хуже — на высоких настройках играть невозможно, на низких лидирует Ryzen 7 4750G, опередивший Ryzen 5 3400G на 15%. В Rainbow Six Siege все гибридные решения позволяют играть на высоких настройках, Ryzen 7 4750G оказывается лидером с преимуществом 12%. Производительность новых APU заметно улучшилась благодаря более высоким частотам, а с быстрой памятью производительность увеличится еще больше.