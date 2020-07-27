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Компания AMD продолжает доминировать на рынке процессоров. Позиции компании снова укрепились за счет выпуска настольных гибридных процессоров AMD Renoir. Новые APU уже показали свою мощь в мобильном сегменте, теперь более совершенная версия Renoir представлена и для настольного сегмента.

Монолитный дизайн объединяет на одном кристалле процессорные ядра, кэш-память L3, все классические элементы северного и южного моста, 7-нм графический процессор Radeon Vega и контроллер памяти. Это позволяет получить намного меньшие задержки, более высокие частоты и одновременно лучшую энергоэффективность.

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Процессоры уже попали в руки множества тестовых лабораторий, где демонстрируют впечатляющую производительность. Автор техно-блога TechEpiphany также стал обладателем Ryzen 7 PRO 4750G и успел протестировать новый APU уже в нескольких играх, отметив ряд приятных нововведений. Например, для нужд встроенной графики в новых APU можно выделить гораздо больше памяти. Буфер Unified Memory Architecture (UMA Frame Buffer) можно расширить вплоть до 8 ГБ. Тестирование проводилось с быстрой оперативной памятью, работающей на эффективной частоте 4000 МГц.

В Grand Theft Auto V результаты Ryzen 7 PRO 4750G оказались отличными. В разрешении 1440p, с включенным сглаживанием FXAA и средне-высокими настройками графики, популярный блокбастер от Rockstar Games был переварен встроенной графикой Vega 8 без больших проблем. Количество кадров в городе держалось на уровне 36-45 кадров в секунду, доходя до 50-60 в ограниченных локациях. График фреймтайма был ровным, практически без резких скачков, даже в условиях динамичной игры с перестрелками. В разрешении 1080p GTA V не составила никаких проблем. Количество кадров поднялось до 60-75, опускаясь временами до 50.

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В Death Stranding с ручными настройками графики, при очень высокой детализации моделей, включенным глобальным затенением, тенями среднего качества, пост обработкой и сглаживанием TAA, APU смог стабильно поддерживать 32-45 кадров в секунду. Снижение разрешения до 720p увеличило количество кадров до 59-70.

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