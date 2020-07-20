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Ранее в этом месяце президент подразделения разработки программного обеспечения для бизнеса в Huawei, Ван Ченглу (англ. Wang Chenglu), подтвердил, что распространение новейшей оболочки EMUI 11 на базе Android 11 начнется в третьем квартале 2020 года. Однако он не раскрыл никаких подробностей относительно ее функциональности или дизайна. Единственная информация, которая стала доступной, говорит о том, что в основе новой версии EMUI 11 будет лежать технология распределенного использования устройств (distributed technology) с улучшенной производительностью, а также улучшенным пользовательским интерфейсом. Что это за функция и какие устройства Huawei смогут получить ее вместе с EMUI 11 рассказал портал huaweicentral.com.

Технология распределенного использования устройств позволяет пользователям использовать множество внешних устройств для совершения звонков и организации рабочего процесса. Пользователи могут совершать аудио и видеозвонки в любое время и в любом месте. Вы можете использовать интеллектуальный динамик Huawei. Или, если это видео-звонок, вы можете ответить на него используя телевизор или любое видео-устройство, вы можете даже отправить видео в реальном времени с дрона. Смартфон и компьютер могут совместно использовать экраны, чтобы можно было легко обмениваться данными с помощью простого перетаскивания окон, документов и любых других файлов. Основная цель технологии распределенного использования устройств — использовать аппаратные возможности, такие как дисплей, камера, микрофон или динамик каждого доступного устройства. Ожидается, что Huawei представит также новые приложения с распределенными технологиями для различных интеллектуальных функций и возможностей подключения в EMUI 11.

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Huawei должна представить EMUI 11 на конференции разработчиков Huawei 2020, которая состоится в августе или сентябре. Потенциальный список продуктов Huawei, которые могут получить обновление до EMUI 11, содержит 61 устройство.