Более 60 устройств Huawei вместе с EMUI 11 получат технологию распределенного использования
реклама
Ранее в этом месяце президент подразделения разработки программного обеспечения для бизнеса в Huawei, Ван Ченглу (англ. Wang Chenglu), подтвердил, что распространение новейшей оболочки EMUI 11 на базе Android 11 начнется в третьем квартале 2020 года. Однако он не раскрыл никаких подробностей относительно ее функциональности или дизайна. Единственная информация, которая стала доступной, говорит о том, что в основе новой версии EMUI 11 будет лежать технология распределенного использования устройств (distributed technology) с улучшенной производительностью, а также улучшенным пользовательским интерфейсом. Что это за функция и какие устройства Huawei смогут получить ее вместе с EMUI 11 рассказал портал huaweicentral.com.
Технология распределенного использования устройств позволяет пользователям использовать множество внешних устройств для совершения звонков и организации рабочего процесса. Пользователи могут совершать аудио и видеозвонки в любое время и в любом месте. Вы можете использовать интеллектуальный динамик Huawei. Или, если это видео-звонок, вы можете ответить на него используя телевизор или любое видео-устройство, вы можете даже отправить видео в реальном времени с дрона. Смартфон и компьютер могут совместно использовать экраны, чтобы можно было легко обмениваться данными с помощью простого перетаскивания окон, документов и любых других файлов. Основная цель технологии распределенного использования устройств — использовать аппаратные возможности, такие как дисплей, камера, микрофон или динамик каждого доступного устройства. Ожидается, что Huawei представит также новые приложения с распределенными технологиями для различных интеллектуальных функций и возможностей подключения в EMUI 11.
Huawei должна представить EMUI 11 на конференции разработчиков Huawei 2020, которая состоится в августе или сентябре. Потенциальный список продуктов Huawei, которые могут получить обновление до EMUI 11, содержит 61 устройство.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила