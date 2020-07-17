Гибридный процессор AMD Ryzen 7 4700G (Renoir) покорил частоту шины Infinity Fabric 2200 МГц
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Энтузиаст ITCooker из Гонконга продолжает радовать аудиторию своими экспериментами с гибридным процессором AMD следующего поколения Ryzen 7 4700G. Оказавшийся в руках специалиста образец без перерывов проходит все новые и новые испытания, постепенно раскрывая свои возможности, которые показывают его значительное превосходство над APU AMD предыдущего поколения.
В отличие от процессоров семейства Matisse Refresh, гибридные Renoir действительно оказываются гораздо лучше своих предшественников. Превосходство заключается не только в большем количестве ядер и более совершенном техпроцессе встроенной графики Vega, но и в общих улучшениях архитектуры, позволяющих достичь высоких тактовых частот как процессора, так и оперативной памяти, сохраняя синхронный режим работы внутренней шины Infinity Fabric (IF).
Новая материнская плата позволила ITCooker покорить частоту шины IF в 2200 МГц. При этом эффективная частота работы оперативной памяти DDR4 составила 4400 МГц — IF работала в синхронном режиме 1:1. Специалист пообещал позже предоставить подробную инструкцию по настройке и разгону новых процессоров AMD, сейчас, к сожалению, автор не обладает для этого достаточными временными ресурсами.
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