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Компания AMD до сих пор официально не представила настольные гибридные процессоры Renoir, но, учитывая наличие опытных образцов в руках технических лабораторий различных изданий, и то, что новые APU появились в каталогах интернет-магазинов, можно с уверенностью ожидать скорый анонс от компании AMD и начало продаж. Сейчас остается довольствоваться скромной информацией о возможностях новых гибридных процессоров 4000-серии. Информации мало — действует запрет на публикации и отсутствует полноценное программное обеспечение для поддержки процессоров Ryzen 4000G. Но некоторые энтузиасты стараются поделиться любыми возможными данными.

Специалист ITCooker из Гонконга продолжает испытывать свой образец AMD Ryzen 7 4700G. Он уже публиковал данные о производительности процессора в Cinebench R15 и R20, в номинальном режиме и в разгоне до 4540 МГц. Также ему удалось разогнать процессор до 4815 МГц по всем ядрам. В одной из последних заметок ITCooker сообщил, что Ryzen 7 4700G обладает множеством различных тонких настроек, регулировка которых положительно влияет на производительность. Энтузиаст продолжил испытания и недавно предоставил очередную порцию результатов 4700G, который работал на частоте 4615 МГц.

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На этот раз производительность процессора была измерена встроенным тестом утилиты CPU-Z. Восьмиядерный 4700G уверенно обошел Ryzen 7 3700X и Intel Core i9-9900KF как в однопоточной, так и в многопоточной производительности. Преимущество составило 5…12% и 15% соответственно.

Результаты Ryzen 7 4700G также были обнаружены в базе данных системного анализатора SiSoftware. Во встроенном тестовом пакете процессор показал следующие результаты: 303,9 GOPS в арифметическом тесте и 964,54 Mpix/s в мультимедиа тесте. В сравнении, которое привел @TUM_APISAK (twitter), Ryzen 7 4700G оказался на 3…6% быстрее Ryzen 7 3800X и на 1…3% быстрее Ryzen 7 3800XT.