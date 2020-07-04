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AMD Ryzen 7 4700G протестирован в Cinebench — эволюция Ryzen 7 3700X

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Несколько дней назад энтузиаст из Гонконга, скрывающийся под псевдонимом ITCooker, опубликовал спецификации и фотографии гибридного процессора AMD Ryzen 7 4700G. А сегодня стали известны результаты производительности этого процессора в тестовых пакетах Cinbench R15 и R20. По результатам, AMD Ryzen 7 4700G — это немного более производительный аналог Ryzen 7 3700X с графическим процессором Vega.

ITCooker несколько дней назад опубликовал реальные фотографии AMD Ryzen 7 4700G. Он также опубликовал заметку об успешном запуске нового процессора на материнской плате AMD B550. Встроенная графика не могла быть проверена, поскольку AMD еще не представила нужный драйвер, как и сами процессоры Renoir. В заметке не приводилось никакой информации о производительности процессора и только сегодня ITCooker опубликовал результаты AMD Ryzen 7 4700G в Cinbench R15 и R20.

Источник изображения: hk.xfastest.com и reddit.com
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Из снимка видно, что в многопоточном тестировании Cinbench R15 процессор смог набрать 2168 баллов, что очень близко к показателям Ryzen 7 3700X, которые находятся в диапазоне от 2100 до 2200 баллов. Последняя версия тестового пакета Cinbench R20 оценила процессор 5102 баллами, когда Ryzen 7 3700X набирает около 4900 баллов в этом тесте. Уровень производительности процессоров практически одинаков — это неудивительно, оба процессора используют одну микроархитектуру Zen2 и обладают одинаковыми рабочими частотами. Однако  AMD Ryzen 7 4700G показывает небольшое преимущество. Возможно, за счет более эффективного управления частотами и более качественного чипа.

Источник изображения: hk.xfastest.com и reddit.com

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AMD Ryzen 7 4700G — это эволюция Ryzen 7 3700X. AMD Ryzen 7 4700G оснащен 7-нм графическим ядром Vega 8 и может работать с гораздо более быстрой памятью, чем Ryzen 7 3700X, что в конечном итоге значительно повысит общую производительность системы. А дополнительное графическое ядро, даже при наличии дискретной видеокарты, всегда может пригодиться.

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ALSTER
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"бракованный" означанет "нефункциональный", тут же речь о выделении интелом процессора в другую ценовую нишу по маркетинговой либо производственной необходимости.
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ОвEрkЛ0кeРс
10:38
В былые времена стал бы пентиумом, но в нынешних реалиях интола - только корь ай 7 не ниже 😂
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Rimm
10:38
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KillerOK
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Значит новый графон пока отменяется.
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Inttz
10:31
Без интела никак?)Ну А320.Я в иерархии амд трэша не силен,как впрочем и интеловского.Наизусть,в отличие от вас,не знаю)
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