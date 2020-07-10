Гибридный процессор AMD Ryzen 7 4700G на частоте 4,54 ГГц обогнал Intel Core i7-10700K в Cinebench
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Новые гибридные процессоры AMD Renoir уже появились в прайс-листах различных ритейлеров, а тестовые образцы находятся в руках у энтузиастов. Образец Ryzen 7 4700G оказался и у известного китайского специалиста ITCooker, который уже выкладывал несколько заметок о новом APU от AMD.
В новом сообщении ITCooker говорится о том, что дополнительные настройки памяти и частоты внутренней шины Infinity Fabric позволили увеличить производительность процессора. При изучении BIOS было обнаружено множество новых настроек, которые отсутствуют для предыдущих поколений процессоров. Новые настройки позволяют осуществлять тонкую регулировку различных параметров, существенно влияющих на производительность. После небольшого разгона до 4540 МГц и дополнительной настройки, Ryzen 7 4700G ITCooker смог набрать в тестовом пакете Cinebench R20 5336 баллов, а в R15 — 2300 баллов. Это немного быстрее Intel Core i7-10700K!
В предыдущем тестировании Ryzen 7 4700G, работающий в номинальном режиме, набрал 5102 и 2168 баллов в Cinebench R20 и R15 соответственно. Таким образом, прирост составил 4,5…6%. На данный момент известно, что максимальная частота, которой удалось достичь с Ryzen 7 4700G, составила 4765 МГц.
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