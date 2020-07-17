Xiaomi Mi Scooter Pro 2 получит специальную версию, разработанную совместно с командой Формулы-1 Mercedes-AMG Petronas
Компания Xiaomi раскрыла некоторые дополнительные подробности о серии электросамокатов Mi Scooter Pro 2. Базовая версия самоката будет укомплектована бесколлекторным электродвигателем мощностью 300 Вт, пиковая мощность электродвигателя достигает 600 Вт. Мощный электромотор позволит развить скорость до 25 км/ч и с легкостью подниматься по дорогам с уклоном до 20%. На одном заряде аккумулятора емкостью 474 Ватт-час можно будет преодолеть 45 км, а амортизирующие пневматические покрышки сделают поездку максимально комфортной.
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Система управления Xiaomi Mi Scooter Pro 2 оборудована дисплеем, который позволяет управлять системами самоката и контролировать его состояние. Скорость, оставшийся заряд, дальность, переключение между режимами езды, регулировка освещения — всем этим и многим другим можно управлять через дисплей. Также Xiaomi Mi Scooter Pro 2 получил надежную комбинированную систему торможения и удобную складную конструкцию.
Самым интересным является то, что электросамокат Mi Scooter Pro 2 получит специальную версию, в разработке которой принимали участие специалисты концерна Daimler-Benz. Если говорить точнее, Mi Scooter Pro 2 разрабатывался в сотрудничестве с Mercedes-AMG Petronas F1 — немецкой командой, принимающей участие в Гран-при Формулы-1. Крис Чарч (англ. Chris Church), вице-президент команды Mercedes-AMG Petronas Formula 1, в своем заявлении не скрывал радости сотрудничества с Xiaomi. Совместный проект позволил вложить инженерные наработки специалистов команды в электросамокат Xiaomi Mi Scooter Pro 2 и подарить поклонникам Xiaomi часть Mercedes F1.
Сложно представить, какие скоростные характеристики может получить модификация команды Mercedes F1. Xiaomi обещает раскрыть подробности уже в ближайшее время.
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