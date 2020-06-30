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Список всех смартфонов и планшетов Huawei, которые начали получать обновление до EMUI 10 и 10.1

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Компания Huawei продолжает обновлять программное обеспечение своих мобильных устройств. В июне для множества смартфонов Huawei было представлено обновление фирменных оболочек Emotion UI (EMUI) и Magic UI. Даже старые смартфоны компании получают обновление EMUI до современной версии. Первый месяц лета подходит к концу и настает время подвести итоги, разобраться во множестве новостей и дорожных карт обновлений EMUI и Magic UI, и понять, какие смартфоны во всем мире получили или еще получают глобальное июньское обновление до EMUI версии 10.1 или 10, а какие обновляются до Magic UI 3.1.

Обновление EMUI 10 и EMUI 10.1 за июнь 2020 года согласно официальному графику Huawei получили в общей сложности 8 смартфонов на мировом рынке. Владельцы флагманских смартфонов Huawei прошлых поколений, в число которых входят Huawei Mate 10, Huawei Mate 10 Pro, Huawei P20, Huawei P20 Pro, основанные на восьмиядерном чипе HiSilicon Kirin 970, получили долгожданное обновление EMUI до 10 версии с множеством новых функций.

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Новейшая версия оболочки EMUI 10.1 стала доступной для множества смартфонов Huawei серий Mate 30 и Mate 20, Nova 5 и Nova 6. Смартфоны Huawei Honor 9X и 9X Pro недавно получили стабильную версию EMUI 10.1, распространение которой только набирает обороты в Азии. Смартфоны Honor предыдущих поколений, Honor 20, Honor V30, V20, Magic 2 и другие также получают обновление EMUI до версии 10.1 и Magic UI до версии 3.1. Компания не забывает и о планшетах, EMUI 10.1 получили устройства линейки MediaPad M6 и  планшет MatePad Pro.

Полный список устройств Huawei представлен ниже. Но нужно помнить, что обновление распространяется постепенно в разных регионах. Даже в одном регионе обновления распространяются волнами.

Источник: Huawei Update

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Теги

huawei honor emui emui 10 emui 10.1 magic ui 3.1
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