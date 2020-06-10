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Несколько дней назад в интернете были опубликованы первые снимки долгожданных видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3000 серии. Сообщество восприняло новость скептически — по мнению пользователей дизайн системы охлаждения представленной видеокарты RTX 3080 был лишен смысла, принцип работы непонятен. Видеокарта получила нестандартный дизайн печатной платы, а система охлаждения с массивным радиатором и вентиляторами, располагающимися с двух сторон видеокарты, действительно выглядели странно. С другой стороны, на представленных экземплярах можно было заметить множество мелочей, которые обычно несвойственны подделкам, а через несколько дней в прессе появились сообщения о начале компанией NVIDIA внутреннего расследования. Это означает, что, по крайней мере, доля правды в опубликованных фотографиях есть. А сегодня в интернет попали новые снимки, детальнее раскрывающие устройство системы охлаждения.

На опубликованных снимках представлен радиатор системы охлаждения RTX 3080. Ракурс, отсутствие вентиляторов и кожуха позволяют увидеть больше деталей. Как и предполагалось в предыдущей новости, секции радиатора пронизаны тепловыми трубками — на снимках отчетливо видны четыре толстые трубки. Сложно оценить их диаметр, но на первый взгляд он больше 8 мм. В секции, располагающейся над графическим чипом, трубки приплюснуты и припаяны к теплораспределительной пластине, которая может являться верхней частью испарительной камеры, полностью закрывающей графический чип, чипы памяти и подсистему питания.