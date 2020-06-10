Дизайн системы охлаждения NVIDIA GeForce RTX 3080 подтверждается новыми снимками
На опубликованных снимках представлен радиатор системы охлаждения RTX 3080. Ракурс, отсутствие вентиляторов и кожуха позволяют увидеть больше деталей. Как и предполагалось в предыдущей новости, секции радиатора пронизаны тепловыми трубками — на снимках отчетливо видны четыре толстые трубки. Сложно оценить их диаметр, но на первый взгляд он больше 8 мм. В секции, располагающейся над графическим чипом, трубки приплюснуты и припаяны к теплораспределительной пластине, которая может являться верхней частью испарительной камеры, полностью закрывающей графический чип, чипы памяти и подсистему питания.
рекламаСудя по всему, компоновка платы будет очень плотной, а количество тепла, выделяемого компонентами, действительно может достигнуть 370 Вт. Остается непонятным расположение вентиляторов, существует мнение, что показанная система охлаждения — это специальное исполнение, предназначенное для применения в определенном корпусе, выставочном стенде, а вариант для потребителей получит другую систему.
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