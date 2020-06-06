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На форуме китайского портала Chiphell появились снимки первых моделей NVIDIA GeForce RTX 3080. Фотографии заставляют недоумевать многих пользователей — видеокарты оснащены необычной системой охлаждения, такой тип конструкции еще не приходилось встречать ни на одной модели. Для реализации новой системы охлаждения пришлось изменить и дизайн печатной платы, которая стала ассиметричной.

На снимках представлена одна и та же видеокарта с разных сторон: сверху и снизу. Нижняя видеокарта расположена так, как если бы она была установлена в слот PCI-E на вашей материнской плате. На задней стороне печатной платы располагается вентилятор и видна часть пакета ребер радиатора. Печатная плата обладает асимметричной формой — это уже не привычная плата прямоугольной формы. Новая плата имеет V-образный вырез, который позволяет сократить габариты видеокарты за счет оптимизации расположения одного из вентиляторов.

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Верхняя видеокарта расположена так, как будто бы вы смотрите на нее снизу, когда она установлена в слот PCI-E. И при этом карта повернута на 180. Чтобы быстро понять что к чему, ориентируйтесь по задней панели с видеовыходами. Снизу полностью виден радиатор, а также второй вентилятор, расположенный ближе к задней панели видеокарты.

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Сложно понять как реализована система охлаждения и как располагаются элементы на печатной плате. Обратим внимание на конструкцию вентиляторов — они имеют различную геометрию крыльчатки. Вентилятор, располагающийся с нижней стороны видеокарты, предназначен для создания большего статического давления — его лопасти шире и имеют меньший изгиб. При этом толщина нижнего вентилятора меньше чем верхнего. Вероятно нижний вентилятор располагается точно над графическим чипом, который смещен ближе к задней панели. Ребра, расположенные рядом с задней панелью, повернуты вдоль видеокарты — это основная часть системы охлаждения, отводящая тепло от чипа. Часть мощного потока воздуха, создаваемого нижним вентилятором, выбрасывается наружу, а часть может поступать по каналам, образованным ребрами, ближе к центральной части радиатора, который, видимо, отводит тепло от подсистемы питания.

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Вероятно, основная часть системы охлаждения представлена пакетом ребер, который установлен на тепловую камеру, закрывающую графический чип и чипы памяти. Вторая часть ребер накрывает подсистему питания и, возможно, ребра пронизаны тепловыми трубками, которые соединяются с третьей частью радиатора, продуваемой потоком воздуха от вентилятора на задней стороне видеокарты. Конструкция второго вентилятора оптимизирована для создания большего потока воздуха. В таком случае конструкция рассчитана на отвод большого количества тепла от цепей питания. Неужели они будут настолько горячими?

Конструкция порождает огромное количество вопросов. Как расположены компоненты, как устроена система охлаждения, применяется ли тепловая камера и тепловые трубки, не будут ли при таком исполнении перемешиваться холодные и горячие потоки воздуха, насколько видеокарта будет горячей и энергоэффективной если ей требуется такая уникальная система охлаждения? Вполне возможно! Ведь по слухам частоты графического чипа видеокарт Ampere превысят 2,5 ГГц.

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Высказывайте и свои предположения об устройстве системы охлаждения.