Технические данные видеокарт NVIDIA RTX 3000 и AMD RX 6000 — двукратный прирост производительности относительно текущих решений
Сегодня один из пользователей китайского форума Chiphell опубликовал список всех современных и ожидаемых видеокарт AMD и NVIDIA с их предполагаемыми техническими характеристиками. В списке собрана вся информация, которая была опубликована ранее различными инсайдерами.
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Внимание моментально привлекают GeForce RTX 3090 и Radeon RX 6900 XT, производительность которых должна быть на 104% и 79% выше чем производительность RTX 2080. Лидерство сохраняется за NVIDIA. Графический чип NVIDIA GA102-300 станет основой RTX 3090 и получит 5248 ядер CUDA, работающих на частоте 2005 МГц в паре с 12 ГБ видеопамяти типа GDDR6X. Частота работы памяти составит 21 ГГц, а ширина шины — 384-бит. Количество тензорных ядер может уменьшиться и составить 328, но, по предварительной информации, их производительность будет в 4 раза выше чем у текущего поколения видеокарт GeForce RTX.
рекламаВ свою очередь Navi 21 будет включать 5120 потоковых процессоров, работающих на частоте 2020 МГц. Видеопамять также будет представлена чипами GDDR6X с общей шиной 320-бит и частотой 21 ГГц. Объем памяти должен быть гораздо большим чем у конкурента — 20 ГБ.
Видеокарты станут намного прожорливее, потребляемая мощность превысит 300 Вт. А по некоторым данным будет достигать и 375 Вт, требуя блок питания стандарта EPS12V.
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