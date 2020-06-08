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Новости о видеокартах следующего поколения AMD и NVIDIA начинают появляться все чаще. По существующей информации обе компании должны представить новые серии видеокарт уже в 3 квартале 2020 года. Фанаты компании AMD с нетерпением ждут появления флагманских видеокарт на базе графического чипа Navi 21, Radeon достаточно давно не занимал лидерство среди настольных видеокарт — корона принадлежит NVIDIA и, похоже, что она не собирается с ней расставаться. Недавно в сеть попали фотографии , демонстрирующие крайне необычный дизайн видеокарты RTX 3080. В реализации системы охлаждения отсутствует какая-либо логика. Но экземпляры выполнены достаточно качественно для подделки. Либо представленные снимки все-таки обман, либо NVIDIA подготовила уникальное техническое решение. На данный момент в этом вопросе определиться достаточно сложно.

Сегодня один из пользователей китайского форума Chiphell опубликовал список всех современных и ожидаемых видеокарт AMD и NVIDIA с их предполагаемыми техническими характеристиками. В списке собрана вся информация, которая была опубликована ранее различными инсайдерами.

Внимание моментально привлекают GeForce RTX 3090 и Radeon RX 6900 XT, производительность которых должна быть на 104% и 79% выше чем производительность RTX 2080. Лидерство сохраняется за NVIDIA. Графический чип NVIDIA GA102-300 станет основой RTX 3090 и получит 5248 ядер CUDA, работающих на частоте 2005 МГц в паре с 12 ГБ видеопамяти типа GDDR6X. Частота работы памяти составит 21 ГГц, а ширина шины — 384-бит. Количество тензорных ядер может уменьшиться и составить 328, но, по предварительной информации, их производительность будет в 4 раза выше чем у текущего поколения видеокарт GeForce RTX.

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В свою очередь Navi 21 будет включать 5120 потоковых процессоров, работающих на частоте 2020 МГц. Видеопамять также будет представлена чипами GDDR6X с общей шиной 320-бит и частотой 21 ГГц. Объем памяти должен быть гораздо большим чем у конкурента — 20 ГБ.

Видеокарты станут намного прожорливее, потребляемая мощность превысит 300 Вт. А по некоторым данным будет достигать и 375 Вт, требуя блок питания стандарта EPS12V.