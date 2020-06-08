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Пассивное охлаждение и AMD Ryzen 7 3800X несовместимы, в отличие от Intel Core i7-10700K

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Некоторое время назад в сети появился интересный материал, автор которого пытался опровергнуть распространившееся мнение о том, что новые процессоры Intel 10-го поколения потребляют чрезмерное количество энергии и работают при очень высоких температурах. Виной этому устаревшая 14-нм технология производства. Для демонстрации был проведен небольшой эксперимент, в котором процессор Core i7-10700K должен был показать приемлемую игровую производительность при пассивном охлаждении. Процессор справился с поставленной задачей, но выбор игр и методика тестирования оставляли желать лучшего, автор и сам отметил, что не планировал проводить полноценное тестирование, а хотел ограничиться лишь небольшим экспериментом. Поэтому полученные данные были малоинформативны, их нельзя было сравнить с данными по другим процессорам, поскольку аналогичные тесты отсутствуют. Но было решено повторить эксперимент с прямым конкурентом Core i7-10700K в лице AMD Ryzen 7 3800X.


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Автор эксперимента, небезызвестный итальянский энтузиаст Hardware Numb3rs, на этот раз дал понять, что если с i7-10700K все было легко и ограничивалось изменением предела энергопотребления в настройках, то R7 3800X доставил немало проблем и отнял гораздо больше времени. Казалось, нужно всего лишь снизить пределы энергопотребления, но это приводило либо к нестабильности, либо к недостаточному повышению частот. Автору не удалось настроить Precision Boost Overdrive (PBO) и было принято решение вручную задать частоту и напряжение для процессора: 4,1 ГГц и 1,1 В для тестирования в довольно легкой для современного процессора World of Warcraft, ярым поклонником которой является Hardware Numb3rs. Процессор показал себя хуже чем i7-10700K — при игре наблюдались микрофризы. Температура R7 3800X была несколько ниже чем у i7-10700K, 78°C против 80-82°C. Энергопотребление систем было приблизительно одинаковым.

В Shadow of the Tomb Raider простая прогулка по локации прогрела R7 3800X до 93°C и привела к вылету игры, поэтому частота и напряжение процессора были снижены до 3,8 ГГц и 1 В, но это не помогло. В конце автор решил выставить стандартные настройки и ограничить максимальное энергопотребление 60 Вт, но процессор все равно продолжал разогреваться выше 90°C, когда i7-10700K в этих условиях нагрелся до 80-86°C. В данном случае система с Core i7-10700K потребляла немного меньше энергии. Количество кадров было приблизительно одинаковым.

Источник изображения: Hardware Numb3rs YouTube

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Тест далеко не идеален, а результаты лучше самостоятельно оценить по видео, но уже можно сделать ряд выводов:

  • Ryzen 7 3800X хуже проявил себя при попытке ограничения его энергопотребления, если на системе с процессором Intel можно одним движением ограничить энергопотребление, то с системой на базе процессора AMD не все так просто;
  • процессоры Matisse обладают значительно лучшими характеристиками энергопотребления при максимальной нагрузке, но при этом обладают меньшей энергоэффективностью при низких нагрузках — особенность чиплетной архитектуры, которая первоначально разрабатывалась как серверная;
  • большой монолитный 14-нм кристалл процессора Intel обеспечивает лучшее распределение тепла и теплоотвод, чем 7-нм небольшие чиплеты AMD. Конечно, нужно отметить и работу инженеров Intel, которые оптимизировали алгоритмы управления питанием процессора.

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Поэтому Intel с монолитным 14-нм дизайном чипа в некоторых случаях смотрится даже лучше чем 7-нм AMD. И, судя по всему, в компактной или ультратихой сборке i7-10700K может быть предпочтительнее.

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