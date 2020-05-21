Античит Denuvo будет удален из Doom Eternal в следующем обновлении
Источник изображения: DOOM Eternal – Official Launch Trailer, Bethesda Softworks YouTube Channel
Bethesda и id Software приняли решение удалить античит Denuvo из Doom Eternal после того, как они представили его ранее на этой неделе. Отзывы игроков дали понять, что решение было неправильным.
рекламаРанее на этой неделе, версия Doom Eternal для персональных компьютеров (ПК) получила крупное обновление, в котором появился модуль Denuvo Anti-Cheat. Вскоре после выхода обновления многие игроки начали сообщать о различных проблемах с игрой, основные жалобы касались существенного снижения производительности.
Множество игроков выразило свое недовольство в социальных сетях и сообществе Reddit, и Bethesda с id Software ответили официальным заявлением, подтвердив, что Denuvo Anti-Cheat будет удален из Doom Eternal в следующем обновлении. В будущем разработчик планирует рассмотреть вариант предоставления игрокам, участвующим только в одиночной кампании, возможности играть без установленной античит системы.
рекламаПо заявлениям разработчика, решение об удалении античит-программы не основано на качестве Denuvo Anti-Cheat. Многие игроки связывают проблемы производительности и стабильности с введением анти-чит системы, но это не так. Команда смогла выявить и исправить ряд других проблем, связанных с использованием памяти, которые должны улучшить общую стабильность игры. А проблемы с производительностью, с которыми некоторые игроки сталкивались на ПК, исходят из изменений кода, направленных на оптимизацию распределения видеопамяти. В следующем обновлении эти изменения будут убраны и игра будет работать так же, как и раньше.
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