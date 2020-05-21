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Античит Denuvo будет удален из Doom Eternal в следующем обновлении

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Источник изображения: DOOM Eternal – Official Launch Trailer, Bethesda Softworks YouTube Channel

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Bethesda и id Software приняли решение удалить античит Denuvo из Doom Eternal после того, как они представили его ранее на этой неделе. Отзывы игроков дали понять, что решение было неправильным.

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Ранее на этой неделе, версия Doom Eternal для персональных компьютеров (ПК) получила крупное обновление, в котором появился модуль Denuvo Anti-Cheat. Вскоре после выхода обновления многие игроки начали сообщать о различных проблемах с игрой, основные жалобы касались существенного снижения производительности.

Множество игроков выразило свое недовольство в социальных сетях и сообществе Reddit, и Bethesda с id Software ответили официальным заявлением, подтвердив, что Denuvo Anti-Cheat будет удален из Doom Eternal в следующем обновлении. В будущем разработчик планирует рассмотреть вариант предоставления игрокам, участвующим только в одиночной кампании, возможности играть без установленной античит системы.

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По заявлениям разработчика,  решение об удалении античит-программы не основано на качестве Denuvo Anti-Cheat. Многие игроки связывают проблемы производительности и стабильности с введением анти-чит системы, но это не так. Команда смогла выявить и исправить ряд других проблем, связанных с использованием памяти, которые должны улучшить общую стабильность игры. А проблемы с производительностью, с которыми некоторые игроки сталкивались на ПК, исходят из изменений кода, направленных на оптимизацию распределения видеопамяти. В следующем обновлении эти изменения будут убраны и игра будет работать так же, как и раньше.

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