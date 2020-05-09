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Пока Comet Lake-S медленно движется к полкам магазинов, скидки торговых площадок на лучшие процессоры AMD достигают 112$

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Компания AMD решила усложнить продажи настольных процессоров Comet Lake-S, которые и так считаются многими спорным продуктом. Новые настольные процессоры Intel должны поступить в продажу после 20 мая, но они могут и не найти своих покупателей, которые не дождавшись новинок искусятся продукцией AMD, стоимость которой становится все более и более привлекательной. Сегодня цены на самые популярные модели AMD начали существенно снижаться. На торговой площадке Newegg сейчас действуют следующие скидки:

При этом рекомендованная стоимость некоторых процессоров Intel Core 10-го поколения:

  • 10/20 i9-10900K 488$
  • 8/16 i7-10700K 374$
  • 8/16 10700F 298$
  • 6/12 i5-10600K 262$
  • 6/12 i5- 10400F 157$
  • 4/8 i3-10300 143$
  • 4/8 i3-10100 122$

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Откладывая начало продаж своих процессоров, Intel может недосчитаться покупателей. Уже сейчас можно приобрести Ryzen 9 3900X, который при большем количестве ядер обойдется на 88$ дешевле Core i9-10900K и при этом будет чуть дороже Core i7-10700K с вдвое меньшим количеством ядер. Для более бюджетных моделей скидки не настолько велики, но и тут AMD Ryzen 7 3700X выглядит предпочтительнее Core i5-10600K, даже при более высокой на 27$ цене. Аналогичная картина наблюдается и в других конкурирующих ценовых сегментах, самому дешевому процессору Intel с заблокированным множителем противостоит модель AMD с возможностью разгона.

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