Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

PlayStation 5 позволит играть в любые игры моментально и без необходимости предварительной загрузки

для раздела Блоги
+
ASUS 2070 - самая дешевая среди 2070 из-за скидки
Новейшие роутеры <b>WI-FI 6</b> ASUS по докризисным ценам
-4000р на RTX 2060 Super в Ситилинке
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
i9 9900 дешевеет, имеет смысл брать
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

Новые подробности о возможностях консоли следующего поколения PlayStation 5 от SONY взволновали многих поклонников компании. Исходя из опубликованного на twitter канале @ConsoleTime сообщения, PS5 позволит игрокам мгновенно опробовать любую из доступных в онлайн библиотеке игр без необходимости загрузки. Это будет реализовано за счет потоковой передачи данных и стримингового сервиса PS Now. Однако, для реализации такой функции потребуется очень высокая производительность потоковой передачи на недостижимом, до текущего момента, уровне. В сообщении акцентируется внимание именно на том, что загружать клиент игры не потребуется вообще, это дает пользователям PS5 возможность опробовать игру и решить, хотят ли они совершить покупку или нет. Если покупка совершится, то загрузка игры может быть сделана сразу же или в отложенном режиме.


Источник изображения: @ConsoleTime twitter

реклама

 

Вероятно, такая функция является одним из козырей PlayStation 5, которая технически немного уступает своему конкуренту в лице Xbox Series X, но обладает продвинутым SSD накопителем, который, по слухам, гораздо быстрее накопителя Xbox. Быстрый SSD при высокой скорости сетевого подключения позволит реализовать стриминговые функции на должном уровне, конечно, SONY должна позаботиться и о производительности своих серверов.

реклама

Поклонники PlayStation ожидают значительных изменений в текущем пользовательском интерфейсе консолей, поэтому, есть вероятность, что мгновенная демоверсия игры станет желанной реальностью. Кроме того, SONY же должна чем то переманить часть потенциальных покупателей Xbox Series X.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

sony playstation playstation 5
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Первый взгляд на материнскую плату ASUS ROG Maximus XII Formula: повелительница потока
3
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17
Первый взгляд на топовую материнскую плату MSI MEG Z490 Godlike
130
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре The Witcher 3: Wild Hunt
37
Обзор комплекта корпусных вентиляторов AeroCool Duo 12 Pro
10
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 7 2700 & Radeon RX 590
15
Интернет-магазин Keysworlds предлагает самые дешевые ключи на Microsoft Office в 2020 году
55
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 XT в связке с процессором Ryzen 5 3600
71
Обзор сервиса ZenMate VPN: принцип работы, преимущества, стоимость и акция (дополнено)
16
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: апрель 2020
39

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 25 тысяч рублей: апрель 2020
22 апреля 2020 26
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х
26 апреля 2020 177
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
23 апреля 2020 42
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 XT в связке с процессором Ryzen 5 3600
28 апреля 2020 71
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: апрель 2020
27 апреля 2020 39
Десятилитровый игровой ПК с легким налетом ретро
18 апреля 2020 53

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

CD Projekt RED объяснила, почему в серии игр Ведьмак никогда не демонстрировались полностью обнаженные Геральт из Ривии и Цири
21
Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti может оказаться в 2 раза производительнее текущего флагмана RTX 2080 Ti – характеристики и сроки выхода NVIDIA Ampere
94
NVIDIA готовит масштабное снижение цен на флагманские видеокарты GeForce RTX 2080 Ti, RTX 2080 Super и RTX 2070 Super
69
Три смартфона Huawei 2017 года получили прошивку EMUI 10.1
8
HUAWEI P30 Lite подешевел на 45% – Google-сервисы, тройная камера и быстрая зарядка по очень привлекательной цене
11
Новая информация о GTA VI — четыре основных персонажа, нелинейные миссии, разные временные отрезки и многое другое
10
Партнёры NVIDIA готовятся к запуску видеокарт GeForce RTX 3000 — грядёт снижение цен на видеоадаптеры прошлого поколения
63
Intel Core i9-10900K в дуэте с DDR4-3800 превзошёл достижения AMD Ryzen 9 3900X в пакете Geekbench 5
95
Цена и дата продажи Sony PlayStation 5 была озвучена итальянским ритейлером
5
Xiaomi Redmi Note 9 Pro получил NFC и улучшенную камеру
3
Assassin’s Creed Valhalla официально анонсирована
12
Российская версия сервиса NVIDIA GeForce NOW продлила акцию бесплатного доступа до конца мая
12
Флагманский процессор Intel Core i9-10900K потребляет до 250 Вт
85
Процессоры Intel Comet Lake-S представлены официально: старая архитектура и новый сокет
80
Huawei P smart 2020 получит сервисы Google и ценник 200 евро
2
Intel Core i7-10700K взял верх над AMD Ryzen 7 3800X в бенчмарке 3DMark Time Spy
81
Праздник геймера - в Epic Games Store стартовала бесплатная раздача игр таких жанров, как хоррор и приключение, а в Origin и Steam начались распродажи
+
Assassin’s Creed Valhalla: премьера кинематографического трейлера и первые подробности
26
Совместный графический чип AMD и Samsung превзошел в тесте GFXBench Adreno 650 компании Qualcomm
12
Новый мод для The Witcher 3 существенно улучшает качество лиц и делает мимику плавной
2

Популярные статьи

Ryzen 5 3600. Стоковая система против безопасно-разогнанной в играх и приложениях
114
Мой метод переустановки Windows: быстро, надежно и безопасно
43
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17
Реанимация SSD или вспомнить всё
34
Первый взгляд на топовую материнскую плату MSI MEG Z490 Godlike
124
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре The Witcher 3: Wild Hunt
37
Мой список лучших подержанных видеокарт AMD для ультраэкономного геймера
45
Опыт использования mesh-системы или обзор Tenda Nova MW5-3
26
Первый взгляд на материнскую плату ASUS ROG Maximus XII Formula: повелительница потока
3

Сейчас обсуждают

1TronpmG5
16:49
>>Шапку из фольги куда выслать? Кремль. Путин В.В. >>Скольки-скольки? ЛОЛ. Прежде чем "лолкать" надо бы матчасть тебе подтянуть. Очень советую. Вот смотри - скорость передачи данных по сети со ско...
Первый взгляд на топовую материнскую плату MSI MEG Z490 Godlike
Pa4an
16:47
это как фифа 2029 одно и тоже
Первый взгляд на игровой процесс F1 2020
Pepega
16:44
т е о р е т и ч е с к и она закипит во время загрузки шинды
Intel готовит видеокарту, теоретическая производительность которой в 3 раза выше, чем у GeForce RTX 2080 Ti
Hypnot1k
16:43
Ведьмаку собственно по барабану 8700К или 4790К, игра не требует много процессорной мощи и Draw Calls, не нужны там 5GHz 8\16 и DDR4 4000MHz, FPS это не прибавит. 4\8 игре за глаза хватает. А вот виде...
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре The Witcher 3: Wild Hunt
M19-LeXeR
16:40
ну а гугл не следит конечно же))
Forbes: компанию Xiaomi заподозрили в шпионаже
TasmaN
16:39
Ждём-с детальных обзоров/тестов ASUS ROG Maximus XII Extreme и нового APEX
Первый взгляд на материнскую плату ASUS ROG Maximus XII Formula: повелительница потока
Muro
16:37
Твой 380Х это главная неудача AMD последних 10 лет. Тот же 7970 но с новым GPU.. Эпик фейл. 390Х это разогнанный 290Х, их 1063 дерут в хвост и гриву при тдп 120 а не 250 ватт. Они нафиг не нужны. Ест...
Мой список лучших подержанных видеокарт AMD для ультраэкономного геймера
Ангелина Кунашова
16:36
Это чмо всё равно побоится выкладывать это
Российская версия сервиса NVIDIA GeForce NOW продлила акцию бесплатного доступа до конца мая
Ангелина Кунашова
16:36
Синдром вахтера не дает жить спокойно, да?)) Шанс он мне блять дал 🤣 Клоун. Оповестил бы о том шансе хотя бы)) Ответить нормально на вопрос о коме не судьба? И удалить тот коммент, из-за которого ты...
Российская версия сервиса NVIDIA GeForce NOW продлила акцию бесплатного доступа до конца мая
Иоанн Грозный
16:33
очень сильно, физику, износ резины, прогрев, поведение ботов от версии к версии все улучшают. между ф 17 и ф19 - небо и земля по ощущениям.
Первый взгляд на игровой процесс F1 2020
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем