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Новые подробности о возможностях консоли следующего поколения PlayStation 5 от SONY взволновали многих поклонников компании. Исходя из опубликованного на twitter канале @ConsoleTime сообщения, PS5 позволит игрокам мгновенно опробовать любую из доступных в онлайн библиотеке игр без необходимости загрузки. Это будет реализовано за счет потоковой передачи данных и стримингового сервиса PS Now. Однако, для реализации такой функции потребуется очень высокая производительность потоковой передачи на недостижимом, до текущего момента, уровне. В сообщении акцентируется внимание именно на том, что загружать клиент игры не потребуется вообще, это дает пользователям PS5 возможность опробовать игру и решить, хотят ли они совершить покупку или нет. Если покупка совершится, то загрузка игры может быть сделана сразу же или в отложенном режиме.





Источник изображения: @ConsoleTime twitter реклама

Вероятно, такая функция является одним из козырей PlayStation 5, которая технически немного уступает своему конкуренту в лице Xbox Series X, но обладает продвинутым SSD накопителем, который, по слухам, гораздо быстрее накопителя Xbox. Быстрый SSD при высокой скорости сетевого подключения позволит реализовать стриминговые функции на должном уровне, конечно, SONY должна позаботиться и о производительности своих серверов.

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Поклонники PlayStation ожидают значительных изменений в текущем пользовательском интерфейсе консолей, поэтому, есть вероятность, что мгновенная демоверсия игры станет желанной реальностью. Кроме того, SONY же должна чем то переманить часть потенциальных покупателей Xbox Series X.