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Пандемия коронавируса COVID-19 вынудила многих изолироваться от внешнего мира. Чтобы время, которое мы проводим дома, не пропало зря и мы могли хотя бы частично сохранить прежний ритм трудовой деятельности, продолжив удаленно работать и обучаться, на помощь приходят сервисы видеосвязи. Одним из крупнейших сервисов является американский Zoom, который у многих сейчас на слуху. Zoom позволяет проводить видеоконференции, онлайн-встречи, эффективно организовать удаленную работу и онлайн-обучение. Не секрет, что через сервисы видеосвязи проводятся даже групповые занятия спортом и медицинские консультации.

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От древнего Каер Морхена до неонового сверкающего ночного города — удивите своих коллег, появившись на встрече Zoom с эпическим фоном! CD Projekt RED twitter, @CDPROJEKTRED

Источник изображения: CD Project RED twitter @CDPROJEKTRED реклама

Студия CD Projekt RED для всех, кто регулярно пользуется сервисом Zoom, опубликовала девять фоновых изображений из The Withcher 3 и Cyberpunk 2077. К сожалению, фоны статические, но выглядят потрясающе.

Для лучшего эффекта остается только нарядиться Геральтом, Весемиром, Цири или другим персонажем из вселенной Ведьмака, а может быть героем Cyberpunk: Ви или Джонни Сильверхэндом? Главное, чтобы ваши коллеги или учитель по математике оценили юмор и не подумали, что вы «двинулись кукухой».

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