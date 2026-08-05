Компания Chieftec представила серию готовых систем жидкостного охлаждения Iceberg PRO Series, сообщает TechPowerUp. Одной из отличительных особенностей новых СЖО является наличие центробежного вентилятора, встроенного в охлаждающий блок с насосом.
Центробежный вентилятор создаёт движение воздуха в околосокетном пространстве для повышения эффективности охлаждения окружающих компонентов, включая цепи питания материнской платы, SSD-накопитель и оперативную память.
В серию вошли две модели: Black и RGB. Обе оснащаются радиатором типоразмера 360 мм с тремя 120-мм вентиляторами. Модель RGB комплектуется вентиляторами с подсветкой.
Максимальная скорость вращения вентиляторов на радиаторе составляет 2200 об/мин. На максимальной скорости вращения расход воздуха достигает 64,72 кубических футов в минуту (CFM), статическое давление — 3,06 мм вод ст. В вентиляторах предусмотрено бескабельное соединение в цепочку.
Цены и сроки начала продаж не уточняются.