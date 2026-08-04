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molexandr
GALAX представляет видеокарты GeForce RTX 5070 Ti HOF OC LAB Black Soul в чёрном цвете
Модель с литерой X является самой быстрой GeForce RTX 5070 Ti в линейке GALAX HOF OC LAB.
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GALAX представляет две новые модели GeForce RTX 5070 Ti HOF OC LAB Black Soul (кит. 黑魂) в чёрном цвете, сообщает VideoCardz.com. Конструкция видеокарт не отличается от аналогичных моделей в классическом белом исполнении.

Источник изображения: GALAX (и далее)

У базового варианта GeForce RTX 5070 Ti HOF OC LAB Black Soul тактовая частота графического процессора в режиме ускорения достигает 2610 МГц. Вариант Black Soul X дополнительно разогнан производителем до 2640 МГц, но за счёт наличия двойного BIOS с менее агрессивным режимом для игр тактовая частота ускорения может быть понижена до 2512 МГц. По данным VideoCardz.com, версия Black Soul X является самой быстрой GeForce RTX 5070 Ti в линейке GALAX HOF OC LAB.

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Размеры видеокарт составляют 349,4 × 160 × 60 мм с учётом кронштейна. Основные характеристики GeForce RTX 5070 Ti — 8960 ядер CUDA и 16 ГБ видеопамяти GDDR7 с 256-битной шиной и чипами 28 Гбит/с. Рассматриваемые модели оснащаются одним разъёмом дополнительного питания 12V-2x6 и ограничены лимитом энергопотребления TGP (Total Graphics Power), равным 300 Вт. Для видеокарт рекомендуется использовать блок питания мощностью не менее 750 Вт.

Цены новинок неизвестны.

#nvidia #видеокарты #galax #geforce rtx 5070 ti
Источник: videocardz.com
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