Первым ноутбуком с новым дисплеем становится Lenovo Yoga Pro 16 Aura 2026.

Компания Samsung Display объявила о начале поставок производителям ноутбуков новейших дисплеев Tandem OLED с сертификацией VESA DisplayHDR True Black 1400, сообщает Guru3D. Данные дисплеи построены на базе архитектуры Tandem OLED, которая разрабатывалась для значительного повышения яркости и продления срока службы относительно прошлых панелей с одним светоизлучающим слоем.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT

Сертификация DisplayHDR True Black 1400 — свежее дополнение линейки стандартов VESA для самоизлучающих дисплеев. В частности, для сертификации дисплей должен обладать пиковой яркостью в режиме HDR не менее 1400 нит при одновременном сохранении уровня чёрного не выше 0,0005 нит. Замеры яркости выполняются на участке площадью 10% от площади экрана, что совпадает с методикой Average Picture Level (APL), широко используемой при оценке дисплеев с поддержкой HDR. По данным Samsung Display, рассматриваемые панели Tandem OLED даже превышают требования DisplayHDR True Black 1400 по пиковой яркости, достигая показателей 1600 нит.

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Надёжность панелей повышена за счёт применения новых органических светоизлучающих материалов. Согласно Samsung Display, срок службы рассматриваемых дисплеев Tandem OLED более чем в два раза превышает срок службы дисплеев с одним светоизлучающим слоем. Это достигается за счёт распределения электрической нагрузки по нескольким излучающим слоям — стрессовая нагрузка снижается, а яркость увеличивается.

Первым ноутбуком с новым дисплеем Samsung Display становится Lenovo Yoga Pro 16 Aura 2026. Ожидается, что компании ASUS, Dell и MSI начнут выпускать ноутбуки с этими дисплеями со второй половины 2026 года. Целевой сегмент — премиальные устройства под управлением Windows.