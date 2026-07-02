Цены выросли на 10-15% относительно первоначальных.

Компания Intel повысила цены на настольные процессоры Core Ultra 200S Plus, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на блогера harukaze5719. На момент написания оригинальной новости рекомендованная цена процессора Core Ultra 7 270K Plus в США находилась в диапазоне от 339 $ до 349 $, а процессора Core Ultra 5 250K Plus — в диапазоне от 219 $ до 229 $. На старте продаж в марте 2026 года компанией были установлены цены 299 $ и 199 $ соответственно.

Источник изображения: Intel

Цены на процессоры Core Ultra 200S Plus изначально были выше рекомендованных на многих американских торговых площадках, пишет VideoCardz.com. Процессоры Core Ultra 7 270K Plus уже на старте продавались по цене около 319 $, а Core Ultra 7 270K Plus — около 219 $. Поэтому в реальности рассматриваемые изменения будут менее заметны.

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Intel Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus — это 24- и 18-ядерные процессоры обновлённого семейства Arrow Lake Refresh. Одной из особенностей новинок является поддержка Intel Binary Optimization Tool. Это инструментарий для оптимизации слоя бинарной трансляции, который может повысить производительность в некоторых играх, даже если они изначально были оптимизированы для другого процессора.