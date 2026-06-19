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molexandr
Colorful выпустила ограниченную серию клавиатур Chitu MAG-60 в честь легендарного красного коня Читу
Всего будет выпущено 300 клавиатур.
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Компания Colorful Technology выпустила ограниченную серию магнитных клавиатур Chitu MAG-60 формата 60% в честь символа 2026 года, Красной Огненной Лошади, и легендарного красного коня Читу (кит. 赤兔 «Красный заяц»), воспетого в исторических хрониках и китайском фольклоре эпохи Троецарствия. В оформлении клавиатуры использованы изображения лошадей древней династии Хань, облачные мотивы, детали и акценты насыщенного ярко-красного цвета, напоминающие классическую китайскую печать.

Источник изображения: Colorful (и далее)

Это коллекционная механическая клавиатура, сочетающая традиционное китайское искусство с передовыми технологиями магнитных переключателей. Корпус клавиатуры из алюминиевого сплава марки T6 с многослойным анодированным покрытием отделан замшевой обивкой Alcantara с рельефным узором в виде облаков, а боковые вставки выполнены из натуральной кожи. Материалы обрабатывались вручную.

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В клавиатуре используется подвесная конструкция с верхним креплением (top-mount) в сочетании с четырьмя слоями шумоизоляции, а также магнитные переключатели TTC White Horse из серии Year of the Horse с датчиками туннельного магнитосопротивления (Tunnel Magnetoresistance, TMR). По сравнению с традиционными магнитными переключателями на основе эффекта Холла, технология TMR значительно снижает энергопотребление, одновременно повышая термическую стабильность и устойчивость к помехам. В числе особенностей и преимуществ отмечается трёхслойная конструкция, создающая особый акустический профиль, корпус с высокой прозрачностью, ресурс 100 млн. нажатий. Клавиши изготовлены из PBT-пластика с сублимационной печатью.

Клавиатура поддерживает частоту опроса до 8000 Гц и настраивается с помощью браузерной платформы Colorful. Пользователь может настраивать расстояние срабатывания переключателей, макросы, RGB-подсветку и обновлять прошивку.

Во всём мире будет выпущено 300 клавиатур Colorful Chitu MAG-60, на каждой выгравирован индивидуальный номер. В числе прочего, в комплект входят два металлических колпачка для клавиш с гравировкой в виде лошадей. В Китае рекомендованная цена клавиатуры составляет 2399 юаней.

#colorful #периферия #клавиатуры
Источник: techpowerup.com
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