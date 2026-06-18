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molexandr
COUGAR представляет лёгкие беспроводные игровые мыши REVENGER PRO 8K с частотой опроса до 8000 Гц
Внутри оптический сенсор PixArt 3950 с разрешением до 30000 DPI и чип Nordic 54L15.
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Бренд COUGAR представляет лёгкие беспроводные игровые мыши REVENGER PRO 8K с частотой опроса до 8000 Гц, сообщает Vortez.

Источник изображения: COUGAR (и далее)

Вес мыши составляет 58 г, внутри оптический сенсор PixArt 3950 с разрешением до 30000 DPI и чип Nordic 54L15. Поддерживается три режима подключения: проводной, беспроводной 2,4 ГГц и Bluetooth 6.0, — первые два поддерживают частоту опроса до 8000 Гц. Время автономной работы в режиме 1000 Гц достигает 290 ч, в режиме 4000 Гц мышь может проработать до 65 ч, а в режиме 8000 Гц — до 50 ч. Полная зарядка по проводу займёт 30…40 минут. Трёхпозиционный механический переключатель частоты опроса находится на нижней части, рядом расположились переключатель DPI и режима связи.

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В мышках COUGAR REVENGER PRO 8K используются быстрые оптические переключатели для основных кнопок с ресурсом 100 млн. нажатий. Тип переключателей для двух боковых кнопок не уточняется. Среди прочего в комплекте с мышкой поставляется чехол, набор грипс и запасной комплект тефлоновых ножек.

Фирменное программное обеспечение позволяет настраивать мышь, сохранять профили, наиболее примечательной является опция калибровки сенсора с учётом угла хвата мыши.

Мыши COUGAR REVENGER PRO 8K появятся в продаже в чёрном, белом и розовом цвете. Цены и сроки начала продаж не уточняются.

#периферия #cougar #мыши
Источник: vortez.net
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