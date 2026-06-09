Также в конфигурацию входит 16-ядерный процессор Intel Panther Lake, 64 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель на 2 ТБ.

Компания Lenovo расширила ассортимент ноутбуков Yoga Pro, выпустив 16-дюймовую модель с новой версией дискретной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5070 для ноутбуков, версией, в которой установлено 12 ГБ видеопамяти. Также конфигурация включает 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и PCIe 4.0 SSD-накопитель объёмом 2 ТБ, сообщает Notebookcheck. Что касается процессора — это 16-ядерный Intel Core Ultra 9 386H из новейшего семейства Panther Lake.

Источник изображения: Lenovo, Notebookcheck

Рассматриваемый ноутбук Yoga Pro 16 оснащается сенсорным дисплеем Tandem OLED с пиковой яркостью 1600 нит и максимальной частотой обновления 120 Гц, а также 7-дюймовой сенсорной панелью Wacom (4096 уровней чувствительности к нажатию пера). Среди прочего алюминиевый корпус, аккумулятор ёмкостью 92,5 Вт·ч, наличие двух портов Thunderbolt 4, вес около 1,9 кг.

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Кроме этого, в ноутбуке уделили большое внимание охлаждению и мультимедийным возможностям. Сообщается об увеличении количества вентиляционных отверстий и эффективной площади рассеивания тепла (за счёт применения квадратных тепловых трубок). Звуковая подсистема состоит из двух высокочастотных и четырёх низкочастотных динамиков, поддерживает Dolby Atmos и Smart AMP. Также ноутбук оснащается четырьмя микрофонами для объёмного звучания.

Ноутбук появился на сайте Lenovo для Китая и предлагается по цене 32999 юаней без учёта местных скидок и субсидий.