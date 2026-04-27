На сайте компании MSI появился новый игровой 27-дюймовый монитор MAG 275CQDF X24 с изогнутым дисплеем Rapid VA и двумя режимами работы, сообщает VideoCardz.com.

Дисплей монитора с радиусом кривизны 1500R в основном режиме поддерживает разрешение 2560 на 1440 пикселей (QHD) и максимальную частоту обновления 240 Гц. В дополнительном режиме разрешение снижается до 1280 на 720 пикселей (HD), а максимальная частота обновления повышается до 400 Гц. По информации MSI, предусмотрено переключение в одно нажатие, а для удобной навигации по встроенному меню монитор оснащается джойстиком, который работает в пяти направлениях.

В списке основных характеристик MSI MAG 275CQDF X24 яркость 300 нит в стандартном динамическом диапазоне, контрастность 5000:1, время отклика 0,5 мс между оттенками серого (Gray-to-Gray, GtG). Заявлена поддержка HDR, но нет упоминания сертификации VESA DisplayHDR. Поддерживается имитация 10-битной глубины цвета с помощью технологии FRC (Frame Rate Control). Также отмечается 96-процентное покрытие цветового пространства DCI-P3 и Adobe RGB, 131-процентное покрытие sRGB.

Для подключения монитор оснащается одним видеовходом DisplayPort 1.4a и двумя входами HDMI 2.0b. При подключении монитора по HDMI максимальная частота обновления снижается до 144 Гц при разрешении QHD и до 288 Гц при разрешении HD.

В числе прочего отмечается поддержка Adaptive-Sync, режимов «картинка в картинке» и «картинка рядом с картинкой», функции HDMI CEC и режимов вывода для игровых консолей (1440p 60 Гц или переменная частота обновления 120 Гц). Встроенного KVM-переключателя нет. Подставка допускает регулирование наклона от –5° до 20°. Монитор поддерживает крепление VESA 100×100 мм.

Официальная цена монитора MSI MAG 275CQDF X24 неизвестна, впервые его заметили в чешских интернет-магазинах по цене от 4500 до 4800 крон, что примерно соответствует диапазону 185…200 евро.