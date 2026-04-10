Проходит открытое бета-тестирование.

В новой бета-версии программы OCCT V17 полностью переработали стресс-тестирование памяти, внедрив модульную систему на основе блоков. На данный момент представлено 16 готовых блоков, которые делятся на 5 групп, включая неидемпотентные и идемпотентные тесты, блоки с предопределёнными комбинациями и вспомогательные блоки, такие как блоки ожидания и циклов.

Пользователи могут выстраивать блоки в желаемой последовательности, создавая уникальные сценарии тестирования с разной сложностью и интенсивностью. В программе предусмотрены готовые сценарии, возможность экспорта и импорта конфигураций. Кроме этого, в новый стресс-тест можно вручную перенести конфигурации, составленные для программы TestMem5 (также известной как TestMem V и TM5), которая была разработана serj. Разработчики компании OCBASE опубликовали документацию (PDF), где объясняется, как правильно перенести конфигурации TestMem5 в OCCT V17.

Длительность тестирования в бесплатной версии OCCT по-прежнему ограничена одним часом.