Так потребители пытаются сэкономить

Многократно возросшие цены на оперативную память вынуждают потребителей искать новые способы для экономии. Так, авторы YouTube-канала Hardware Canucks вспомнили о переходниках SO-DIMM на DIMM, которые можно использовать для установки модулей оперативной памяти от ноутбуков и мини-ПК в полноценные настольные компьютеры. Это расширяет диапазон возможных вариантов для обновления или сборки настольных ПК, модули SO-DIMM пока немного дешевле чем DIMM.

Источник изображения: Hardware Canucks, YouTube

В Hardware Canucks протестировали предложенное решение на современных платформах AMD и Intel, что позволило выявить некоторые нюансы и ограничения. Стабильность работы модулей памяти зависит от качества адаптера. Меньше всего проблем с модулями DDR5-4800, а вот более скоростные могут «капризничать» при подключении через адаптер. Среди прочего, на некоторых системах возникают проблемы с автоматической установкой параметров работы памяти по умолчанию, также адаптеры могут мешать установке больших процессорных кулеров.

Источник изображения: Hardware Canucks, YouTube

Рассматривая результаты тестирования игровой производительности при использовании модулей памяти SO-DIMM DDR5-4800 и DIMM DDR5-6000, авторы заявили о близких результатах. Однако процессор для тестирования был выбран неудачно: AMD Ryzen 7 9800X3D с дополнительным кэшем 3D V-Cache, который нивелирует влияние медленной памяти на игровую производительность системы. На одинаковой скорости и при одинаковых задержках разница между SO-DIMM и DIMM модулями оперативной памяти должна быть минимальной, при условии использования качественного адаптера.

Рассматриваемые адаптеры однозначно жизнеспособное решение, однако использовать их всё же стоит только при крайней необходимости.