Тихие низкопрофильные переключатели Purple Iris от компании Kailh Electronics появились в продаже после недавнего анонса, сообщает китайский ресурс ITHome.

Источник изображения: Kailh Electronics

Purple Iris — линейные переключатели с ходом срабатывания 0,8 мм и полным ходом 1,8 мм. Небольшой ход увеличивает скорость срабатывания примерно на 60% по сравнению с обычными переключателями. Общий ход примерно на 30% короче, чем у типичных низкопрофильных переключателей. Как утверждается, переключатель обеспечивает быстрый и лёгкий набор текста, его можно использовать не только в низкопрофильных клавиатурах, но и в портативных контроллерах HITBOX.

Источник изображения: Kailh Electronics

Верхняя часть корпуса Purple Iris изготовлена из поликарбоната, стем изготовлен из полиоксиметилена (POM), а нижняя часть корпуса — из нейлона. Переключатель оснащён 15-мм пружиной из нержавеющей стали и шумопоглощающими кольцами. Ресурс переключателя Purple Iris составляет 50 миллионов нажатий. В числе других характеристик: усилие срабатывания 30±10 гс, шум от нажатия клавиш 25 дБ.

В Китае Purple Iris появился в продаже по цене примерно 3,5 ¥ за один переключатель.