Видеокарта формата ITX для компактных сборок.

Китайская компания Yeston обновила ассортимент видеокарт в линейке Cute Pet, добавив в него недавнюю новинку NVIDIA — бюджетную GeForce RTX 5060. Видеокарту оснастили компактной системой охлаждения с одним вентилятором, которая практически не меняется на протяжении уже нескольких серий, пишет VideoCardz.

Источник изображения: Yeston, VideoCardz

Для линейки Cute Pet компания выбирает исключительно видеокарты NVIDIA класса 60. В прошлом это были RTX 3060 и RTX 4060. Их объединяет ITX форм-фактор, одновентиляторное и двухслотовое охлаждение, забавный дизайн. В системе охлаждения используется три тепловые трубки, заводского разгона нет, для дополнительного питания предусмотрен один 8-контактный разъём PCIe. Подсветки у видеокарты нет. Наибольшие размеры с учётом кронштейна 185x129x40 мм.

Источник изображения: Yeston, VideoCardz

Видеокарта на данный момент появилась только в Китае, цены примерно на 6% выше рекомендованных. Появится ли видеокарта на международном рынке, пока неизвестно.