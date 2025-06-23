Сколько Intel Nova Lake-HX предложат ядер, пока неизвестно.

Процессоры Intel Nova Lake класса HX для ноутбуков будут использовать новый сокет, сообщают в VideoCardz со ссылкой на ряд источников. Это вполне ожидаемо, поскольку ранее уже сообщалось о том, что настольные Nova Lake-S будут использовать сокет LGA 1954. Интересно, что в процессорах HX контактов больше, 2540 штук, в то время как по сути это те же настольные процессоры, только в другом корпусе. На самом деле, так было и ранее, например, настольные Arrow Lake-S используют сокет LGA 1851, а Arrow Lake-HX для ноутбуков — сокет FCBGA2114.

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Данные о количестве контактов Intel Nova Lake класса HX взяли из открытой базы грузоперевозок, а именно из записей о поставках тестового оборудования для проверки чипов. Новые процессоры появятся не скоро, их ожидают только в следующем году.

Ходят слухи, что Intel значительно нарастит количество ядер в процессорах Nova Lake. Настольным приписывают до 52 ядер, из которых производительных P-ядер 16, эффективных E-ядер 32, маломощных LPE-ядер 4. На данный момент сложно предсказать, какие конфигурации компания подготовит для ноутбуков и, в частности, процессоров класса HX.