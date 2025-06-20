Возможно, это одна из будущих моделей Ryzen 9000G.

Неизвестный APU AMD Ryzen был замечен в базе данных результатов бенчмарка FurMark. Скорее всего, это один из будущих APU Ryzen 9000G с процессорными ядрами Zen 5 и интегрированной графикой RDNA 3.5, сообщает Tweakers со ссылкой на инсайдера @momomo_us в социальной сети X (заблокирована в РФ). Код OPN процессора 100-000001868-30_Y неизвестен энтузиастам.

Источник изображения: FurMark, Tweakers

Отчёт FurMark сообщает о максимальном энергопотреблении 47 Вт во время тестирования в разрешении 1440p и 50 Вт во время тестирования при разрешении 4K. Вероятно, это значение имеет отношение к энергопотреблению всего процессора. Максимальная рабочая частота интегрированной графики достигала 3,1 ГГц, что выше максимальных 2,9 ГГц для Radeon 890M в мобильных процессорах серии Ryzen AI 300 семейства Strix Point, которые, как предполагается, и станут основой настольных AMD Ryzen 9000G.

Что касается оценок, интегрированная графика набрала 1097 баллов в 1440p тесте, опередив Radeon 780M в Ryzen 7 8700G на 1%, а в 4K тесте набрала 542 балла, уступив около 5%. При этом Radeon 890M до 17% быстрее в тех же тестах. Количество вычислительных блоков графики в отчётах не уточняется, подробностей о конфигурации системы тоже нет, делать какие-либо сравнения пока преждевременно, тем не менее, утечка позволяет надеяться, что AMD уже скоро представит новую серию настольных APU.