Компания будет использовать их в фирменных ПК.

Японский производитель готовых компьютеров, компания Sycom, представила три видеокарты GeForce RTX 50 под фирменным брендом Silent Master Graphics — это RTX 5070 Ti, 5070 и 5060 Ti 16 ГБ — все оснащаются модифицированными системами охлаждения с корпусными вентиляторами Noctua, которые были разработаны совместно с компанией Nagao Manufacturing.

Источник изображения: Sycom, VideoCardz

Что выделяет эту линейку, так это выбор вентиляторов и акустические характеристики. В модели RTX 5070 Ti используется два вентилятора Noctua NF-A12x25 PWM, в модели RTX 5070 — два вентилятора LS-PWM с более низкими оборотами. Для RTX 5060 Ti выбрали два более компактных вентилятора NF-A9x14 PWM. Цель — минимизировать уровень шума, даже если это увеличит размеры видеокарт. По данным Sycom, при высокой нагрузке шум от модели RTX 5070 Ti достигает всего лишь 35,9 дБ, но видеокарта занимает практически 4 слота расширения (3,8-слотовая конструкция). В случае с моделью RTX 5060 Ti говорится об уровне шума до 19,9 дБ, при этом относительно старших моделей видеокарту можно назвать компактной, в толщину она занимает 2,5 слота расширения.

Источник изображения: Sycom, VideoCardz

Источник изображения: Sycom, VideoCardz

Видеокарты работают на стандартных частотах, заводской разгон не предусмотрен. Отдельно видеокарты Sycom не продаются, только в составе фирменных компьютеров.