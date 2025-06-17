Похоже, Intel всё таки планирует выпустить новую видеокарту.

Всё больше признаков того, что Intel готовит видеокарты с графическим процессором более высокого класса BMG-G31 семейства Battlemage. Разработчики FinalWire отчитались о реализации предварительной поддержки этого чипа в программе AIDA64, сообщает VideoCardz. Что ещё может быть интересно, в программе уже реализуется поддержка устройств PCIe 7.0, хотя до их появления наверняка ещё довольно много времени. Разработчики заблаговременно внедряют поддержку после публикации окончательных спецификаций нового стандарта организацией PCI-SIG.

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По последним слухам, Intel может представить новую видеокарту с графическим процессором BMG-G31 в четвёртом квартале 2025 года. От новинки ожидают конкурентной производительности по сравнению с такими видеокартами, как AMD Radeon RX 9060 XT и NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti. Не исключено, что у Intel получится конкурировать и с более производительными решениями. Графический процессор BMG-G31 должен предложить 32 ядра Xe 2-го поколения. Возможно, видеокарта будет поддерживать PCIe 5.0.