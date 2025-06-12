В будущей технологии корпусировки TSMC CoPoS тайваньский гигант перейдёт к гораздо более крупным подложкам для чипов, которые будут изготавливаться не из круглых пластин, а из прямоугольных панелей, сообщает ComputerBase. На первом этапе размер подложки увеличится до 310 мм по обеим сторонам и в перспективе может увеличиться до 600 мм и более, считают специалисты ресурса. CoPoS станет преемником CoWoS, которая позволяет производить подложки размерами 120 на 150 мм.
CoWoS расшифровывается как Chips on Wafer on Substrate. Это текущая технология корпусировки, используемая NVIDIA, AMD и другими компаниями в производстве своих передовых чипов для сферы искусственного интеллекта. Например, технология позволяет объединять графический процессор с HBM памятью в одном корпусе. CoWoS уже прошёл несколько стадий эволюции и продолжает совершенствоваться. Среди прочего, TSMC разработала технологии SoW и SoW-X: «система на пластине» (System-on-Wafer), что даёт определённые преимущества. Тем не менее, потребность в ещё большей производительности требует разработки и внедрения новых решений.
Использование прямоугольных подложек кажется неизбежным, поэтому на производстве планируют перейти к прямоугольным панелям для производства подложек и упаковке на уровне панели, что гарантирует большую экономическую эффективность. CoPoS расшифровывается как Chips on Panel on Substrate, где Panel как раз таки и указывает на производство подложек из прямоугольных панелей.
Со ссылкой на азиатские СМИ MoneyDJ в ComputerBase сообщают о планах TSMC создать пилотную линию для производства по технологии CoPoS в следующем году. К концу 2027 года технология должна быть подготовлена, затем представлена партнёрам для одобрения в 2028 году. Первые решения с использованием новой технологии вряд ли появятся до конца 2028 - начала 2029 года, считают специалисты.