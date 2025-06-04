Множественные улучшения должны избавить игры от статтеров и дать разработчикам возможность создавать более сложные игровые миры.

Epic Games выпустила игровой движок Unreal Engine 5.6, теперь он доступен для всех разработчиков и создателей контента, сообщает DSOGaming.

Источник изображения: Brecht Corbeel, Unsplash

В числе основных нововведений значимые улучшения по части аппаратно-ускоренной трассировки лучей (Hardware Ray Tracing, HWRT). Были устранены некоторые проблемы, связанные с центральным процессором, что позволило повысить производительность системы глобального освещения в реальном времени Lumen Global Illumination. Как результат, при том же целевом уровне производительности, достаточном для комфортного и плавного игрового процесса, разработчики смогут создавать сцены с более детальным и сложным освещением.

Были внесены множественные улучшения, чтобы в целом улучшить работу движка непосредственно в играх. Особенно это касается загрузки и выгрузки частей игрового мира. Разработчикам стал доступен новый инструмент для ускоренной загрузки геометрии в реальном времени Fast Geometry Streaming Plugin. Он поможет добавить в игру больше статических объектов (например, зданий) и быстрее загружать их во время игры. В новой версии движка также появилась асинхронная система создания и удаления физического состояния загружаемых и выгружаемых объектов, которая не конфликтует с основными процессами, необходимыми непосредственна для работы игры. Это тоже вносит большой вклад в повышение плавности игрового процесса.

Далее, улучшен фреймворк процедурной генерации Procedural Content Generation Framework (PCG) для возможности создания более сложных сцен и более эффективного задействования ресурсов видеокарты и процессора, появилась поддержка многопоточности. Новая версия движка в целом эффективнее использует ресурсы видеокарты, что позволяет работать с большим количеством объектов и более детализированными сценами, изменения позволили также разгрузить процессор.

Были внесены различные изменения в рабочий интерфейс и инструменты для разработки, включая изменения в Node Graph UX для более быстрого и удобного изменения настроек, организации узлов, а также 3D viewpoint для оценки внешнего вида текстур и 3D моделей прямо во время работы над ними.

Была улучшена работа технологии отображения теней Virtual Shadow Maps (VSM), теперь она работает быстрее и использует меньше памяти, тени при этом стали выглядеть лучше, а разработчики получили больше контроля над ними. Добавлен новый эффект боке Петцваля.





Наиболее важными улучшениями в DSOGaming считают те, что связаны с системой глобального освещения Lumen, трассировкой лучей и потоковой передачи. Ожидается, что это позволит избавиться от статтеров.