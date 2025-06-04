Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
Epic Games выпустила игровой движок Unreal Engine 5.6
Множественные улучшения должны избавить игры от статтеров и дать разработчикам возможность создавать более сложные игровые миры.

Epic Games выпустила игровой движок Unreal Engine 5.6, теперь он доступен для всех разработчиков и создателей контента, сообщает DSOGaming.

Источник изображения: Brecht Corbeel, Unsplash

В числе основных нововведений значимые улучшения по части аппаратно-ускоренной трассировки лучей (Hardware Ray Tracing, HWRT). Были устранены некоторые проблемы, связанные с центральным процессором, что позволило повысить производительность системы глобального освещения в реальном времени Lumen Global Illumination. Как результат, при том же целевом уровне производительности, достаточном для комфортного и плавного игрового процесса, разработчики смогут создавать сцены с более детальным и сложным освещением.

Были внесены множественные улучшения, чтобы в целом улучшить работу движка непосредственно в играх. Особенно это касается загрузки и выгрузки частей игрового мира. Разработчикам стал доступен новый инструмент для ускоренной загрузки геометрии в реальном времени Fast Geometry Streaming Plugin. Он поможет добавить в игру больше статических объектов (например, зданий) и быстрее загружать их во время игры. В новой версии движка также появилась асинхронная система создания и удаления физического состояния загружаемых и выгружаемых объектов, которая не конфликтует с основными процессами, необходимыми непосредственна для работы игры. Это тоже вносит большой вклад в повышение плавности игрового процесса.

Далее, улучшен фреймворк процедурной генерации Procedural Content Generation Framework (PCG) для возможности создания более сложных сцен и более эффективного задействования ресурсов видеокарты и процессора, появилась поддержка многопоточности. Новая версия движка в целом эффективнее использует ресурсы видеокарты, что позволяет работать с большим количеством объектов и более детализированными сценами, изменения позволили также разгрузить процессор.

Были внесены различные изменения в рабочий интерфейс и инструменты для разработки, включая изменения в Node Graph UX для более быстрого и удобного изменения настроек, организации узлов, а также 3D viewpoint для оценки внешнего вида текстур и 3D моделей прямо во время работы над ними.

Была улучшена работа технологии отображения теней Virtual Shadow Maps (VSM), теперь она работает быстрее и использует меньше памяти, тени при этом стали выглядеть лучше, а разработчики получили больше контроля над ними. Добавлен новый эффект боке Петцваля.


Наиболее важными улучшениями в DSOGaming считают те, что связаны с системой глобального освещения Lumen, трассировкой лучей и потоковой передачи. Ожидается, что это позволит избавиться от статтеров.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#epic games #unreal engine
Источник: dsogaming.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Resident Evil 9 станет заключительной частью в серии и началом новой франшизы
3
В России отменили строительство завода по производству технического углерода
1
В Дагестане возрождают легендарный Чиркатинский консервный завод
+
Выпущены новые полнометаллические часы Casio G-Shock GM-B2100SD-1C и GMW-B5000D-1C
1
Эксплуатацию второго энергоблока Смоленской АЭС продлили на пять лет
1
Производство китайского самолета C919 может быть остановлено из-за проблем с поставками двигателей
1
Инженеры Университета Небраски создали самовосстанавливающиеся мускулы для роботов
+
В Саудовской Аравии началось строительство аэропорта-гиганта площадью 57 кв. км
+
В водоемах России участились случаи заражения церкариозом
+
В Подмосковье запущено новое производство лодочных моторов
+
В МВД поступило предложение изменить правила движения для мотоциклов
1
Обновление NVIDIA App 11.0.4 приносит светлую тему и оптимальные настройки для 12 новых игр
2
В Сочи открыли пешеходный мост «Волшебный лист»
+
Huawei Pura 80 оснастят системой из четырёх камер на задней панели в модуле треугольной формы
+
Собянин пообещал в 2026 году открыть первый участок Рублево-Архангельской линии метро
+
Появились первые результаты игровых тестов новой бюджетной видеокарты AMD Radeon RX 9060 XT
+
Игровой планшет RedMagic Gaming Tablet 3 Pro появился на изображениях с фирменным дизайном
+
В Москве в помощь врачам внедрён ИИ ассистент
1
SteelSeries анонсировала беспроводные наушники с пространственным звуком и быстрой зарядкой
+
В интернете появились свежие кадры с заброшенного в 1994 году аэродрома с железобетонными укрытиями
2

Популярные статьи

Разбираемся, насколько облегчит ваш кошелек игровой ПК, позволяющий играть в новинки на мониторе QHD
31
Лучшие фильмы с Кэмерон Диаз (субъективное мнение)
16
Краткий обзор игры Deadzone: Rogue (ранний доступ)
+
Новая геометрия - обзор монитора формата 32:9 Samsung Odyssey OLED G9 (G95SD)
39
Обрезанная RTX 5060 8 Гбайт — как западные блогеры манипулируют тестами
76
Мой топ-10 самых недооцененных милитари-шутеров на ПК
8
Могут ли геймеры противостоять тенденции выпуска игр за 70 долларов
24
Какой процессор купить для игр в 2025 году — рейтинг CPU стоимостью до 20 тысяч рублей
+
Генри Эвери – история легендарного пирата, захватившего самый богатый клад золота в истории
+
Что будет с "Леста Игры" после суда - разбираю известную информацию
2

Сейчас обсуждают

Midnight Sun
18:10
А теперь смотрим реальный отчет, а не выдумки блумберга https://www.tbank.ru/invest/social/profile/SimpleTrading/c5da7f6e-d724-45cc-9d9c-dad2bfddebe9/
Bloomberg: «Газпром» отказался от создания газового хаба в Турции
VAKT
18:05
Совсем старые с большими магнитными доменами - да, но кому нужна такая крохотная ёмкость ? Тут электролиты столько не живут, если не подавать питание. Я как-то прибирался и в хламе нашёл свой старый i...
Как я организовал бэкап важных файлов на своем игровом компьютере — просто, быстро и надежно
Midnight Sun
18:04
Трусер опять везде ищет перемогу. Работа такая. Правда, бессмысленная, но уж на что хватает его невеликих способностей.
Российский «теневой флот» СПГ возобновил деятельность после восьмимесячного перерыва
linux4ever
17:56
Какая дальнейшая судьба? Леста это прокси. Варгеймы их отключат и всё, компании нет.
Что будет с "Леста Игры" после суда - разбираю известную информацию
Коки Кутаисский
17:39
кучно у данте пошло. понос видать
Что будет с "Леста Игры" после суда - разбираю известную информацию
OgoGoLog
17:37
"Начнем с того, что в блоге речь шла совсем о другом." Начнём с того, что я отвечал на ваш комментарий про "пиратку Ведьмака", а не на статью в блоге. "Здесь речь идет о поведении покупателя" Поведен...
Могут ли геймеры противостоять тенденции выпуска игр за 70 долларов
Александр Еркин
17:34
Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против «теневого флота» Путина Швейцария присоединилась к 17-му пакету санкций в отношении России, ранее утвержденному Европейским Союзом. Об этом говорится в с...
Российский «теневой флот» СПГ возобновил деятельность после восьмимесячного перерыва
Александр Еркин
17:32
А что случилось?
Bloomberg: «Газпром» отказался от создания газового хаба в Турции
XwrieR
17:26
А теперь все хранится под открытым небом, дроны ВСУ не со врут, за то Шойгу вместо укрытий для техники строил храмы))).
В Чехии представили модуль GLADIUS MAX для противодействия БПЛА
Евгений Васютин
17:24
Предлагаю написать материал о розовых пони и радуге. Будет более реалистично. Представь себе, что выходит условная ГТА 5 не за 70, а за $200. И что в этот момент будут делать блогеры уровня деадпи47, ...
Могут ли геймеры противостоять тенденции выпуска игр за 70 долларов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем