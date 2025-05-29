Как у эталонных видеокарт NVIDIA нового поколения.

В потоке анонсов с выставки Computex мог потеряться интересный концепт видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5090 от компании Palit, сообщает VideoCardz со ссылкой на репортаж KitGuru, опубликованный на YouTube канале ресурса.

Источник изображения: KitGuruTech, YouTube

Модель выделяется среди других нестандартных решений от партнёров NVIDIA тем, что использует конструкцию с двойным сквозным потоком воздуха (Double Flow Through), как и эталонные видеокарты NVIDIA нового поколения. Это конструкция, при которой печатная плата размерами много меньше самой видеокарты располагается в центре, позволяя реализовать сквозное движение воздуха через радиатор слева и справа от неё. Как и в эталонном исполнении используется два вентилятора, отличия в дизайне и материалах внешних деталей — в Palit использовали детали из металла.

Источник изображения: KitGuruTech, YouTube

Внутреннее устройство видеокарты не показывали, но специалисты полагают, что там всё аналогично эталонной GeForce RTX 5090, т.е. используется несколько печатных плат: основная с графическим процессором, чипами памяти, подсистемой питания и большинством остальных компонентов, необходимых для работы видеокарты; отдельная плата с видеовыходами и отдельная плата с коннектором PCI Express, которые подключаются к основной плате с помощью шлейфов и/или различных промежуточных соединений.

Концепт получил название Tornado. Видеокарта привлекла внимание генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга (Jensen Huang) на выставке Computex 2025 и удостоилась его автографа. На текущий момент неизвестно, планирует ли Palit выпустить подобную модель для розничной продажи или она останется выставочным образцом.