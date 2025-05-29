В потоке анонсов с выставки Computex мог потеряться интересный концепт видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5090 от компании Palit, сообщает VideoCardz со ссылкой на репортаж KitGuru, опубликованный на YouTube канале ресурса.
Модель выделяется среди других нестандартных решений от партнёров NVIDIA тем, что использует конструкцию с двойным сквозным потоком воздуха (Double Flow Through), как и эталонные видеокарты NVIDIA нового поколения. Это конструкция, при которой печатная плата размерами много меньше самой видеокарты располагается в центре, позволяя реализовать сквозное движение воздуха через радиатор слева и справа от неё. Как и в эталонном исполнении используется два вентилятора, отличия в дизайне и материалах внешних деталей — в Palit использовали детали из металла.
Внутреннее устройство видеокарты не показывали, но специалисты полагают, что там всё аналогично эталонной GeForce RTX 5090, т.е. используется несколько печатных плат: основная с графическим процессором, чипами памяти, подсистемой питания и большинством остальных компонентов, необходимых для работы видеокарты; отдельная плата с видеовыходами и отдельная плата с коннектором PCI Express, которые подключаются к основной плате с помощью шлейфов и/или различных промежуточных соединений.
Концепт получил название Tornado. Видеокарта привлекла внимание генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга (Jensen Huang) на выставке Computex 2025 и удостоилась его автографа. На текущий момент неизвестно, планирует ли Palit выпустить подобную модель для розничной продажи или она останется выставочным образцом.