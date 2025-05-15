Компания готовит модели в линейках Steel Legend и Challenger.

Видеокарты AMD Radeon RX 9060 XT от ASRock появились в каталоге одного из вьетнамских магазинов, сообщает VideoCardz, а также были замечены на сайте южнокорейского регулятора National Radio Research Agency (RRA). Компания готовит как минимум четыре модели RX 9060 XT, по две в линейках Steel Legend и Challenger, на 8 и 16 ГБ.

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Это ещё одно подтверждение скорой презентации новинок. Официально AMD не подтвердила, что вскоре собирается представить RX 9060 XT, но дала ясный намёк: накануне в социальных сетях был опубликован тизер с компактной двухвентиляторной видеокартой и напоминанием о новых анонсах в игровом сегменте во время мероприятия AMD, которое состоится 21 мая.

Источник изображения: KCCShop, VideoCardz

По слухам, видеокарты получат графический процессор Navi 44, который предложит 2048 потоковых процессоров и поддержку 128-битной шины памяти. Графическому процессору приписывают высокие рабочие частоты, в пике более 3,2 ГГц. Новинки должны конкурировать с NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti, также не исключено, что Intel представит какую-нибудь новую конкурентоспособную видеокарту в семействе Battlemage.