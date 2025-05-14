Возможно, в Intel готовят такую новинку.

Официальные аккаунты Intel в социальных сетях не оставляют без ответа комментарии пользователей, вопрошающих о выпуске более производительной видеокарты Battlemage, такой как Arc B770. Представители компании призывают следить за новостями и говорят, что ещё многое впереди: в преддверии выставки Computex 2025 это может намекать на потенциальный анонс новой видеокарты. Это было бы идеальным временем, учитывая, что NVIDIA выпускает GeForce RTX 5060 и 5060 Ti, а AMD, как ожидается, представит видеокарты RX 9060 XT, пишет VideoCardz.

Источник изображения: Malachi Brooks, Unsplash

Какие-либо явные намёки на подготовку к выпуску Intel Arc B770 отсутствуют. Ранее в транспортной базе данных nbd.ltd лишь заметили передвижение графических процессоров BMG-G31, в частности, их отправляли во Вьетнам, где, как утверждалось, происходит окончательная сборка эталонных видеокарт Intel. Напротив, ходят слухи о презентации на выставке Computex 2025 профессиональных видеокарт, включая Arc Pro B60 с 24 ГБ видеопамяти, потребительского варианта Arc B580 с 24 ГБ видеопамяти и даже какой-то специализированной видеокарты от одного из партнёров Intel с двумя «склеенными» Arc B580 и общим объёмом видеопамяти 48 ГБ.