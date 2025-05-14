Эталонные видеокарты AMD в этом поколении не выпускает.

Руководитель графического подразделения AMD Джек Хьюн (Jack Huynh) напомнил, что компания проведёт 21 мая мероприятие с анонсами новых продуктов, сообщает VideoCardz. Сообщение специалиста сопровождалось изображением неназванной видеокарты с двухвентиляторной системой охлаждения и одним 8-контактным разъёмом питания, в чём конечно же увидели намёк на Radeon RX 9060 XT. Специалист отметил, что на изображении рендер несуществующего продукта, который не будет выпускаться, тем самым снова подтвердив отказ AMD от выпуска эталонных видеокарт в этом поколении.

Фрагмент тизера. Источник изображения: @AMDGaming в социальной сети X (заблокирована в РФ)

По слухам, AMD представит две версии Radeon RX 9060 XT на мероприятии 21 мая в рамках выставки Computex 2025. Одна версия получит 8 ГБ видеопамяти, другая — 16 ГБ. Инсайдеры приписывают RX 9060 XT высокие рабочие частоты, базовая частота некоторых разогнанных моделей может быть выше частоты RX 9070 в режиме ускорения. Это должно частично компенсировать значительно меньшее количество исполнительных блоков, так, Navi 44 в составе RX 9060 XT приписывают 2048 потоковых процессоров, в то время как в версии Navi 48 для RX 9070 включено 3584 потоковых процессоров.