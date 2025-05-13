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Moleculo
MaxSun зарегистрировала в ЕЭК видеокарты GeForce RTX 5050
Несколько моделей, включая варианты серии iCraft.

Ещё одну интересную заявку MaxSun заметили в реестре Евразийской экономической комиссии (ЕЭК): помимо новых видеокарт Intel, включая несколько вариантов Arc B580 24 ГБ, компания зарегистрировала ассортимент видеокарт NVIDIA, среди которых есть GeForce RTX 5050, — сообщает TechPowerUp.

Источник изображения: Ganesh Ravikumar, Unsplash (отредактировано)

На сегодняшний день GeForce RTX 5060 является стартовым вариантом новой серии и на настольных ПК и на ноутбуках, менее производительных видеокарт NVIDIA пока не анонсировала. Ходят слухи, что компания выпустит RTX 5050, причём настольная версия получит видеопамять GDDR6, в то время как версия для ноутбуков GDDR7. С точки зрения общей производительности GDDR7 вряд ли поможет RTX 5050, но на ноутбуках новый тип памяти всё же может использоваться для повышения энергоэффективности.

Все зарегистрированные MaxSun модели RTX 5050 оснащены 8 ГБ видеопамяти, среди них такие варианты как iCraft, iCraft Aiga, LP (что, вероятно, означает Low Profile) и прочие. Когда NVIDIA потенциально может анонсировать RTX 5050, неизвестно, на данный момент компания готовится к старту продаж RTX 5060, который запланирован на 19 мая. Что интересно, рецензенты пожаловались на отсутствие драйверов для тестирования RTX 5060, драйвера станут доступны всем в день начала продаж, т.е. заранее обзоры подготовить не успеют.

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#nvidia #видеокарты
Источник: techpowerup.com
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