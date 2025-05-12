Пока это ещё не доказывает, что их планируют выпустить.

В реестре Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) заметили регистрацию нескольких видеокарт Intel Arc B580 от MaxSun с объёмом видеопамяти 24 ГБ, сообщает VideoCardz. Это две модели из линейки iCraft, с заводским разгоном и без. Авторы ресурса напоминают: регистрация в ЕЭК не является подтверждением того, что подобные видеокарты будут выпущены. Возможно, в MaxSun допускают их появление и заранее регистрируют наименования, либо это просто ошибка.

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Ранее ходили слухи о подготовке 24-гиговых версий Intel Arc B580, но надёжного подтверждения они не получили. Зато недавно появился официальный тизер новой линейки видеокарт Intel Arc Pro для профессионального применения. В VideoCardz заявили, что одной из моделей станет Arc Pro B60 с 24 ГБ видеопамяти, и, скорее всего, она основана на Arc B580.

Есть ли смысл выпускать одинаковые или практически одинаковые видеокарты в потребительском и профессиональном сегменте? Возможно, есть. Профессиональные решения могут быть настроены на работу в иных условиях, в частности, может быть уменьшено энергопотребление для отведения тепла компактной системой охлаждения с центробежным вентилятором; видеокарты Pro могут поддерживать специализированное программное обеспечение и т. п. С другой стороны, Intel Arc B580 24 ГБ может стать популярной среди энтузиастов, увлекающихся искусственным интеллектом (ИИ). Большой объём памяти позволит работать с большими языковыми моделями, выстраивать более сложные рабочие процессы.

Ранее стало известно, что Intel больше не занимается активной разработкой и поддержкой технологии Deep Link; компания открыла исходный код программного обеспечения AI Playground для работы с генеративными моделями ИИ на графических решениях Arc.