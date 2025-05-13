На опубликованном тизере присутствуют белые модели Prime, TUF Gaming и ROG Astral

Asus анонсировала презентацию белых вариантов видеокарт GeForce RTX 50 на выставке Computex 2025, сообщает VideoCardz. Компания не перечисляет конкретные наименования, но на опубликованном тизере присутствуют белые модели Prime, TUF Gaming и ROG Astral. Моделей ROG Strix на изображении нет, но выпустили их сравнительно недавно, возможно, белые версии появятся чуть позже, официально об этом не сообщается.

Источник изображения: Asus, @ASUS_ROG_FR в социальной сети X (заблокирована в РФ)

Белая версия Asus ROG Astral присоединится к трём существующим вариантам: стандартная модель с воздушным охлаждением, версия с жидкостным охлаждением и Dhahab Edition для ближневосточного рынка. Также можно упомянуть лимитированную модель с тематическим оформлением к выходу игры DOOM: The Dark Ages, подготовленную совместно с Bethesda. Все варианты ROG Astral отличаются наличием ряда уникальных функций, включая мониторинги силы тока на питающих проводах кабеля 12v-2x6 и степени провисания видеокарты.