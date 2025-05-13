Asus анонсировала презентацию белых вариантов видеокарт GeForce RTX 50 на выставке Computex 2025, сообщает VideoCardz. Компания не перечисляет конкретные наименования, но на опубликованном тизере присутствуют белые модели Prime, TUF Gaming и ROG Astral. Моделей ROG Strix на изображении нет, но выпустили их сравнительно недавно, возможно, белые версии появятся чуть позже, официально об этом не сообщается.
Белая версия Asus ROG Astral присоединится к трём существующим вариантам: стандартная модель с воздушным охлаждением, версия с жидкостным охлаждением и Dhahab Edition для ближневосточного рынка. Также можно упомянуть лимитированную модель с тематическим оформлением к выходу игры DOOM: The Dark Ages, подготовленную совместно с Bethesda. Все варианты ROG Astral отличаются наличием ряда уникальных функций, включая мониторинги силы тока на питающих проводах кабеля 12v-2x6 и степени провисания видеокарты.