Один из самых продвинутых вариантов GeForce RTX 5070 Ti.

Китайский ресурс Benchlife опубликовал обзор видеокарты ROG Strix GeForce RTX 5070 Ti OC Edition от компании ASUS, сообщили в VideoCardz, назвав это первым обзором данной модели, что, похоже, не так. При поиске других подобных материалов в Сети можно сразу наткнуться на обзор видеокарты от ресурса UNIKO’s Hardware, дата публикации которого 28 апреля. Тем не менее, это новинка, которая заслуживает внимания.

Источник изображения: ASUS

Похоже, ASUS пересмотрела позиционирование линейки ROG Strix, сместив её акцент на средний сегмент, видеокарты NVIDIA класса 70, для флагманского и субфлагманского уровня создана новая линейка ROG Astral, видеокарты в которой предлагают ряд уникальных функций: большее количество датчиков температуры для создания тепловой карты, мониторинг тока на питающих проводах кабеля 12v-2x6, датчик положения для контроля за уровнем провисания видеокарты. Хотя не исключено, что это временный шаг и позже в исполнении ROG Strix появятся более продвинутые видеокарты.

Подсветка ASUS ROG Strix GeForce RTX 5070 Ti OC. Источник изображения: Benchlife

Согласно переводу VideoCardz, в Benchlife модель поставили между сериями PRIME, ProArt и TUF Gaming: если нужна более компактная модель, то это PRIME или ProArt, а если более мощная, то TUF Gaming. И опять, похоже, это неправильное позиционирование либо ошибка перевода с китайского. У ROG Strix выше заводской разгон, чем у TUF Gaming, 2625 против 2610 МГц, а также выше лимит мощности, как стандартный, так и максимальный. Согласно обзору UNIKO’s Hardware, из коробки ROG Strix GeForce RTX 5070 Ti OC Edition настроена на работу с лимитом 320 Вт, и его можно повысить до 350 Вт. В свою очередь, модель TUF Gaming из коробки настроена на работу с лимитом 300 Вт, который можно вручную увеличить до 330 Вт, согласно обзору TechPowerUp.

Печатная плата ASUS ROG Strix GeForce RTX 5070 Ti OC. Источник изображения: UNIKO’s Hardware

Система охлаждения ROG Strix тоже крупнее, занимает 3,2 слота расширения (64 мм), в то время как у TUF Gaming — примерно 3,125 слота расширения (62,5 мм). Больше ROG Strix и в длину: 332 против 329 мм. В системе охлаждения ROG Strix используется испарительная камера, восемь теплотрубок и термоинтерфейс с фазовым переходом для графического процессора. У TUF Gaming испарительной камеры нет и теплотрубок семь штук. Подсистема питания ROG Strix тоже мощнее, по крайней мере, фаз больше.

Стресс-тестирования в FurMark. Источник изображения: UNIKO’s Hardware

Во время стресс-тестирования в FurMark графический процессор видеокарты разогрелся до 65 градусов по Цельсию, видеопамять до 62 градусов по Цельсию, вентиляторы работали на скорости 1700 об/мин. В этом тесте использовался производительный BIOS, также есть прошивка, настроенная для более тихой работы.

Как итог, модель ROG Strix получается самым продвинутым вариантом среди других моделей GeForce RTX 5070 Ti от ASUS. В UNIKO’s Hardware модель похвалили и за дизайнерские решения, и за систему охлаждения, и за продвинутую компонентную базу.