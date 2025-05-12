Уникальный вариант NVIDIA GeForce RTX 5090 в исполнении ROG Astral Dhahab от ASUS был замечен в продаже, цены на видеокарту в зависимости от региона лежат в диапазоне от 6,7 до 10,6 тысяч долларов США, сообщает VideoCardz. Золота в видеокарте примерно на 700 долларов США, подсчитали авторы ресурса.
ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 Dhahab была анонсирована месяцами ранее. Видеокарта разрабатывалась эксклюзивно для рынка Ближнего Востока. На арабском Dhahab означает золото: радиатор, кожух системы охлаждения видеокарты, кронштейн с видеовыходами и прочие элементы имеют золотистый цвет и, как выясняется, в некоторых случаях это не просто золотистая окраска, в модели действительно используется золото 999 пробы, около 6,5 грамм.
По сравнению с обычной версией ROG Astral, видимых отличий в конструкции модели Dhahab не замечено — это крупная видеокарта с четырьмя вентиляторами, один из которых расположен на обратной стороне. Также видеокарты в линейке ROG Astral отличаются рядом уникальных возможностей, включая мониторинг силы тока на питающих проводах кабеля 12v-2x6 и степени провисания печатной платы.
Ранее стало известно, что ASUS готовит в исполнении Dhahab и ROG Astral GeForce RTX 5080. Сколько будет стоить модель, неизвестно, но уже понятно, что это будет дорого.