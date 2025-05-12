Видеокарты заметили в продаже.

Уникальный вариант NVIDIA GeForce RTX 5090 в исполнении ROG Astral Dhahab от ASUS был замечен в продаже, цены на видеокарту в зависимости от региона лежат в диапазоне от 6,7 до 10,6 тысяч долларов США, сообщает VideoCardz. Золота в видеокарте примерно на 700 долларов США, подсчитали авторы ресурса.

Источник изображения: ASUS, VideoCardz

ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 Dhahab была анонсирована месяцами ранее. Видеокарта разрабатывалась эксклюзивно для рынка Ближнего Востока. На арабском Dhahab означает золото: радиатор, кожух системы охлаждения видеокарты, кронштейн с видеовыходами и прочие элементы имеют золотистый цвет и, как выясняется, в некоторых случаях это не просто золотистая окраска, в модели действительно используется золото 999 пробы, около 6,5 грамм.

Источник изображения: ASUS, VideoCardz

По сравнению с обычной версией ROG Astral, видимых отличий в конструкции модели Dhahab не замечено — это крупная видеокарта с четырьмя вентиляторами, один из которых расположен на обратной стороне. Также видеокарты в линейке ROG Astral отличаются рядом уникальных возможностей, включая мониторинг силы тока на питающих проводах кабеля 12v-2x6 и степени провисания печатной платы.

Ранее стало известно, что ASUS готовит в исполнении Dhahab и ROG Astral GeForce RTX 5080. Сколько будет стоить модель, неизвестно, но уже понятно, что это будет дорого.