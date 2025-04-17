Intel открыла исходный код программного обеспечения AI Playground, предназначенного для популяризации генеративного искусственного интеллекта (ИИ) среди владельцев графических решений Intel Arc, включая интегрированную графику процессоров Meteor Lake, Lunar Lake и Arrow Lake, сообщает VideoCardz. Теперь сообщество сможет вносить свой вклад в разработку и, возможно, когда-нибудь этот удобный инструмент станет поддерживать не только графические решения Intel.
Объявление следует за недавними новостями о достижениях конкурентов в этой области, включая сотрудничество AMD с Tensorstack и Stability AI для оптимизации моделей искусственного интеллекта под графические решения Radeon и процессоры Ryzen AI.
AI Playground поддерживает различные большие языковые модели и модели для генерации изображений. Intel позиционирует платформу как удобный инструмент для экспериментов с генеративным ИИ, но его совместимость только с оборудованием Intel является ограничением для широкого распространения. Открыв исходный код программного обеспечения, Intel стремится стимулировать разработку и более широкое распространение в сообществе. По словам Гая Тамира (Guy Tamir), технического специалиста и директора oneAPI в Intel, пользователи теперь могут изучать код и предлагать свои улучшения.
Исходный код приложения опубликован в репозитории Intel на GitHub.