AI Playground поддерживает различные большие языковые модели и модели для генерации изображений.

Intel открыла исходный код программного обеспечения AI Playground, предназначенного для популяризации генеративного искусственного интеллекта (ИИ) среди владельцев графических решений Intel Arc, включая интегрированную графику процессоров Meteor Lake, Lunar Lake и Arrow Lake, сообщает VideoCardz. Теперь сообщество сможет вносить свой вклад в разработку и, возможно, когда-нибудь этот удобный инструмент станет поддерживать не только графические решения Intel.

Пример работы с интерфейсом для генерации изображений по текстовому описанию. Источник изображения: Intel Corporation.

Объявление следует за недавними новостями о достижениях конкурентов в этой области, включая сотрудничество AMD с Tensorstack и Stability AI для оптимизации моделей искусственного интеллекта под графические решения Radeon и процессоры Ryzen AI.

AI Playground поддерживает различные большие языковые модели и модели для генерации изображений. Intel позиционирует платформу как удобный инструмент для экспериментов с генеративным ИИ, но его совместимость только с оборудованием Intel является ограничением для широкого распространения. Открыв исходный код программного обеспечения, Intel стремится стимулировать разработку и более широкое распространение в сообществе. По словам Гая Тамира (Guy Tamir), технического специалиста и директора oneAPI в Intel, пользователи теперь могут изучать код и предлагать свои улучшения.

Исходный код приложения опубликован в репозитории Intel на GitHub.