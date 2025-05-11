Судя по всему, на системах с графикой Battlemage технология не работает.

Технология Intel Deep Link для эффективного совместного использования процессора, интегрированной и дискретной графики Intel больше не развивается и не будет получать обновления, сообщает VideoCardz. В частности, разработчики сообщили об этом в репозитории GitHub пользователю, который не мог заставить технологию работать в программе OBS на новой системе с процессором Core Ultra 200 и видеокартой семейства Battlemage.

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Причины данного шага не объясняются. В состав Intel Deep Link входит ряд полезных функций, например, Dynamic Power Share для динамического перераспределения мощности между центральным и графическим процессором в зависимости рабочего сценария и нагрузки; Hyper Encode и Hyper Compute для одновременного использования интегрированной и дискретной графики в задачах, связанных с кодированием и вычислениями, включая искусственный интеллект.

Судя по всему, технология останется доступна в своём текущем состоянии на графических решениях Alchemist, но без поддержки нового оборудования со временем будет окончательно забыта. Пользователи заметили, что графические решения Battlemage в списке совместимых с Intel Deep Link отсутствуют.